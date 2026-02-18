ua en ru
Олимпиада-2026. Выступления украинцев и медальные финалы: полное расписание 18 февраля

Среда 18 февраля 2026 09:36
UA EN RU
Олимпиада-2026. Выступления украинцев и медальные финалы: полное расписание 18 февраля Олимпийские игры-2026 (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

В среду, 18 февраля, украинская сборная проведет один из самых ответственных дней на зимних Олимпийских играх-2026. Наши атлеты посоревнуются в пяти дисциплинах, в частности в перенесенном фристайле.

Полное расписание главных событий дня, стартов отечественных атлетов и телетрансляций - подскажет РБК-Украина.

Читайте также: Фигурист Марсак: о хейте россиян, общении с Малининым и закулисье Олимпиады

Насыщенная программа и возвращение фристайла

Двенадцатый день соревнований в Милане станет финальным аккордом высокой интенсивности для украинского представительства.

Одним из главных событий дня станет турнир по лыжной акробатике в Ливиньо.

Организаторы были вынуждены перенести квалификацию и финал из-за неблагоприятных погодных условий, поэтому в среду болельщики увидят полную программу выступлений фристайлисток.

Кроме этого, утро начнется с квалификационных забегов в лыжных гонках, а горнолыжницы продемонстрируют свое мастерство в слаломе.

Вечерняя часть программы будет сосредоточена на шорт-треке, где Олег Гандей попытается пробиться сквозь сито четвертьфинала в медальный забег.

График выступлений украинских атлетов: 18 февраля

В течение дня украинцы будут соревноваться по следующему расписанию:

  • 10:45 - Лыжные гонки: женская квалификация (командный спринт)
  • 11:00 - Горнолыжный спорт: женщины, слалом (первая попытка)
  • 11:00 - Фристайл: женская квалификация в акробатике
  • 11:15 - Лыжные гонки: мужская квалификация (командный спринт)
  • 12:45 - Лыжные гонки: женский финал (командный спринт)
  • 13:00 - Фристайл: женский финал в акробатике
  • 13:15 - Лыжные гонки: мужской финал (командный спринт)
  • 14:30 - Горнолыжный спорт: женщины, слалом (вторая попытка)
  • 15:45 - Биатлон: женская эстафета
  • 21:15 - Шорт-трек: мужские четвертьфиналы на 500 м (Олег Гандей)
  • 22:27 - Шорт-трек: финальные забеги на 500 м

Где смотреть трансляции

Официальным и эксклюзивным транслятором зимней Олимпиады-2026 на территории Украины является "Суспільне Спорт". Прямые эфиры соревнований доступны на сайте "Суспільне Спорт", а также на местных телеканалах "Суспільного".

Ранее мы рассказали, как Олег Гандей несмотря на падение вышел в четвертьфинал в шорт-треке на Олимпиаде-2026.

