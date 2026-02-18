Олімпіада-2026. Виступи українців та медальні фінали: повний розклад 18 лютого
У середу, 18 лютого, українська збірна проведе один із найвідповідальніших днів на зимових Олімпійських іграх-2026. Наші атлети позмагаються у п'яти дисциплінах, зокрема у перенесеному фристайлі.
Повний розклад головних подій дня, стартів вітчизняних атлетів та телетрансляцій – підкаже РБК-Україна.
Читайте також: Фігурист Марсак: про хейт росіян, спілкування з Малініним та залаштунки Олімпіади
Насичена програма та повернення фристайлу
Дванадцятий день змагань у Мілані стане фінальним аккордом високої інтенсивності для українського представництва.
Однією з головних подій дня стане турнір з лижної акробатики у Лівіньйо.
Організатори були змушені перенести кваліфікацію та фінал через несприятливі погодні умови, тому в середу вболівальники побачать повну програму виступів фристайлісток.
Окрім цього, ранок розпочнеться з кваліфікаційних забігів у лижних перегонах, а гірськолижниці продемонструють свою майстерність у слаломі.
Вечірня частина програми буде зосереджена на шорт-треку, де Олег Гандей спробує пробитися крізь сито чвертьфіналу до медального забігу.
Графік виступів українських атлетів: 18 лютого
Протягом дня українці змагатимуться за наступним розкладом:
- 10:45 - Лижні перегони: жіноча кваліфікація (командний спринт)
- 11:00 - Гірськолижний спорт: жінки, слалом (перша спроба)
- 11:00 - Фристайл: жіноча кваліфікація в акробатиці
- 11:15 - Лижні перегони: чоловіча кваліфікація (командний спринт)
- 12:45 - Лижні перегони: жіночий фінал (командний спринт)
- 13:00 - Фристайл: жіночий фінал в акробатиці
- 13:15 - Лижні перегони: чоловічий фінал (командний спринт)
- 14:30 - Гірськолижний спорт: жінки, слалом (друга спроба)
- 15:45 - Біатлон: жіноча естафета
- 21:15 - Шорт-трек: чоловічі чвертьфінали на 500 м (Олег Гандей)
- 22:27 - Шорт-трек: фінальні забіги на 500 м
Де дивитися трансляції
Офіційним та ексклюзивним транслятором зимової Олімпіади-2026 на території України є "Суспільне Спорт". Прямі ефіри змагань доступні на сайті "Суспільне Спорт", а також на місцевих телеканалах "Суспільного".
Раніше ми розповіли, як Олег Гандей попри падіння вийшов до чвертьфіналу в шорт-треку на Олімпіаді-2026.