Олімпіада-2026. Виступи українців та медальні фінали: повний розклад 18 лютого

Середа 18 лютого 2026 09:36
Олімпіада-2026. Виступи українців та медальні фінали: повний розклад 18 лютого Олімпійські ігри-2026 (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

У середу, 18 лютого, українська збірна проведе один із найвідповідальніших днів на зимових Олімпійських іграх-2026. Наші атлети позмагаються у п'яти дисциплінах, зокрема у перенесеному фристайлі.

Повний розклад головних подій дня, стартів вітчизняних атлетів та телетрансляцій – підкаже РБК-Україна.

Насичена програма та повернення фристайлу

Дванадцятий день змагань у Мілані стане фінальним аккордом високої інтенсивності для українського представництва.

Однією з головних подій дня стане турнір з лижної акробатики у Лівіньйо.

Організатори були змушені перенести кваліфікацію та фінал через несприятливі погодні умови, тому в середу вболівальники побачать повну програму виступів фристайлісток.

Окрім цього, ранок розпочнеться з кваліфікаційних забігів у лижних перегонах, а гірськолижниці продемонструють свою майстерність у слаломі.

Вечірня частина програми буде зосереджена на шорт-треку, де Олег Гандей спробує пробитися крізь сито чвертьфіналу до медального забігу.

Графік виступів українських атлетів: 18 лютого

Протягом дня українці змагатимуться за наступним розкладом:

  • 10:45 - Лижні перегони: жіноча кваліфікація (командний спринт)
  • 11:00 - Гірськолижний спорт: жінки, слалом (перша спроба)
  • 11:00 - Фристайл: жіноча кваліфікація в акробатиці
  • 11:15 - Лижні перегони: чоловіча кваліфікація (командний спринт)
  • 12:45 - Лижні перегони: жіночий фінал (командний спринт)
  • 13:00 - Фристайл: жіночий фінал в акробатиці
  • 13:15 - Лижні перегони: чоловічий фінал (командний спринт)
  • 14:30 - Гірськолижний спорт: жінки, слалом (друга спроба)
  • 15:45 - Біатлон: жіноча естафета
  • 21:15 - Шорт-трек: чоловічі чвертьфінали на 500 м (Олег Гандей)
  • 22:27 - Шорт-трек: фінальні забіги на 500 м

Де дивитися трансляції

Офіційним та ексклюзивним транслятором зимової Олімпіади-2026 на території України є "Суспільне Спорт". Прямі ефіри змагань доступні на сайті "Суспільне Спорт", а також на місцевих телеканалах "Суспільного".

