Олимпиада-2026: где сегодня болеть за Украину и расписание всех финалов 20 февраля

Украинская сборная продолжает борьбу за награды на зимней Олимпиаде в Италии. Сегодня, в 14-й день соревнований, за медали и выход в финалы поборются семь отечественных атлетов в трех видах спорта.

Шанс для биатлонистов и ожидания во фристайле

Сегодняшняя программа для украинских болельщиков начнется с выступлений фристайлистов.

Из-за сложных погодных условий в Ливиньо старты лыжных акробатов неоднократно переносили, однако сегодня Ян Гаврюк, Александр Окипнюк, Максим Кузнецов и Дмитрий Котовский наконец должны выйти на олимпийский склон.

Особое внимание приковано к биатлону.

Благодаря высоким результатам в гонке преследования, где Виталий Мандзин и Дмитрий Пидручный финишировали в двадцатке лучших, они завоевали право представить Украину в одной из самых престижных дисциплин - масстарте.

Вечером на лед выйдет Елизавета Сидорко, которая будет соревноваться в шорттреке на дистанции 1500 метров.

Календарь выступлений украинцев на 20 февраля:

11:25 - Фристайл (мужчины, акробатика, квалификация): Дмитрий Котовский, Александр Окипнюк, Ян Гаврюк, Максим Кузнецов.

- Фристайл (мужчины, акробатика, квалификация): Дмитрий Котовский, Александр Окипнюк, Ян Гаврюк, Максим Кузнецов. 14:25 - Фристайл (мужчины, акробатика, финал ): потенциальное участие украинцев в случае прохождения квалификации.

- Фристайл (мужчины, акробатика, ): потенциальное участие украинцев в случае прохождения квалификации. 15:15 - Биатлон (мужчины, масстарт , 15 км): Виталий Мандзин, Дмитрий Пидручный.

- Биатлон (мужчины, , 15 км): Виталий Мандзин, Дмитрий Пидручный. 21:15 - Шорттрек (женщины, 1500 м, четвертьфиналы): Елизавета Сидорко.

- Шорттрек (женщины, 1500 м, четвертьфиналы): Елизавета Сидорко. 22:00 / 23:03 - Шорттрек (женщины, 1500 м, полуфинал и финал): в случае успешных предыдущих забегов.

Где смотреть Олимпиаду-2026

В Украине официальные трансляции зимних Игр обеспечивает Общественное вещание - на местных телеканалах, телеканале "Общественное Спорт" и сайте вещателя.

Также соревнования в полном объеме транслирует Евроспорт - не менее 865 часов вживую. На платформе MEGOGO доступны каналы "Евроспорт 1", "Евроспорт 2" и "Евроспорт" с возможностью просмотра 4K-версии с украинским комментарием.

На Играх-2026 спортсмены разыгрывают 195 медалей в 16 видах спорта. Украину представляют 46 атлетов в 11 дисциплинах. Сейчас сборная остается без наград.

