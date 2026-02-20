Олімпіада-2026: де сьогодні вболівати за Україну та розклад усіх фіналів 20 лютого

Українська збірна продовжує боротьбу за нагороди на зимовій Олімпіаді в Італії. Сьогодні, у 14-й день змагань, за медалі та вихід у фінали позмагаються семеро вітчизняних атлетів у трьох видах спорту.

Шанс для біатлоністів та очікування у фристайлі

Сьогоднішня програма для українських вболівальників розпочнеться з виступів фристайлістів.

Через складні погодні умови у Лівіньйо старти лижних акробатів неодноразово переносили, проте сьогодні Ян Гаврюк, Олександр Окіпнюк, Максим Кузнєцов та Дмитро Котовський нарешті мають вийти на олімпійський схил.

Особливу увагу прикуто до біатлону.

Завдяки високим результатам у гонці переслідування, де Віталій Мандзин та Дмитро Підручний фінішували у двадцятці найкращих, вони вибороли право представити Україну в одній із найбільш престижних дисциплін - масстарті.

Увечері на лід вийде Єлизавета Сидьорко, яка змагатиметься у шорттреку на дистанції 1500 метрів.

Календар виступів українців на 20 лютого:

11:25 - Фристайл (чоловіки, акробатика, кваліфікація): Дмитро Котовський, Олександр Окіпнюк, Ян Гаврюк, Максим Кузнєцов.

14:25 - Фристайл (чоловіки, акробатика, фінал): потенційна участь українців у разі проходження кваліфікації.

15:15 - Біатлон (чоловіки, масстарт, 15 км): Віталій Мандзин, Дмитро Підручний.

21:15 - Шорттрек (жінки, 1500 м, чвертьфінали): Єлизавета Сидьорко.

22:00 / 23:03 - Шорттрек (жінки, 1500 м, півфінал та фінал): у разі успішних попередніх забігів.

Де дивитися Олімпіаду-2026

В Україні офіційні трансляції зимових Ігор забезпечує Суспільне мовлення - на місцевих телеканалах, телеканалі "Суспільне Спорт" та сайті мовника.

Також змагання у повному обсязі транслює Євроспорт - щонайменше 865 годин наживо. На платформі MEGOGO доступні канали "Євроспорт 1", "Євроспорт 2" та "Євроспорт" із можливістю перегляду 4K-версії з українським коментарем.

На Іграх-2026 спортсмени розігрують 195 медалей у 16 видах спорту. Україну представляють 46 атлетів у 11 дисциплінах. Наразі збірна залишається без нагород.

