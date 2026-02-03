Ольга Харлан впервые станет мамой: спортсменка показалась с округлым животиком (видео)

Знаменитость опубликовала трогательное видео вместе с женихом, итальянским фехтовальщиком Луиджи Самеле.

В коротком ролике пара сначала позирует перед камерой, а затем отходит немного дальше.

В этот момент становится заметно округлившийся животик 35-летней Харлан, которая появилась в кадре в черном боди.

"Лучший раздел вот-вот начнется", - подписала публикацию спортсменка.

Что известно о личной жизни Ольги Харлан

Ольга Харлан - олимпийская чемпионка и многократный призер мировых и европейских первенств по фехтованию.

Ее избранник Луиджи Самеле также является титулованным спортсменом: на его счету четыре олимпийские медали, многочисленные награды чемпионатов мира и три титула чемпиона Европы.

Будущие родители знакомы уже более 15 лет. Их первая встреча состоялась во Франции, когда Ольге было 15 лет, а Луиджи - 18.

Ольга Харлан с женихом (фото: instagram.com/olgakharlan)

Тогда их общение не переросло в роман, а впоследствии они еще не раз пересекались на международных соревнованиях.

В тот период Харлан была замужем за украинским фехтовальщиком Дмитрием Бойко, поэтому контакт с Самеле оставался дружеским.

После развода с Бойко в 2019 году Ольга начала отношения с Луиджи Самеле. А в сентябре 2024 года итальянский спортсмен сделал любимой предложение руки и сердца, на которое она ответила согласием.

Ольга Харлан с женихом (фото: instagram.com/olgakharlan)

Сейчас пара готовится к свадьбе, которая должна состояться в ближайшее время.