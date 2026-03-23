Елена Тополя пообещала разоблачить тех, кто стоит за ее шантажом: "У нас много интересного"

По словам артистки, досудебное следствие продолжается, а в материалах дела появились важные подвижки, хотя все подробности она пока не разглашает.

Исполнительница также заверила, что точно знает, кто стоит за этой историей. Имена она пока не называет, но обещает, что впоследствии эта информация станет публичной.

По словам Тополи, дело не стоит на месте и постепенно движется вперед.

"Изменилось, есть много шагов вперед. Сейчас досудебное расследование продолжается, но у нас уже много интересного", - сказала певица.

Знаменитость добавила, что в дальнейшем хочет регулярно сообщать своей аудитории о ходе дела.

Для этого она планирует записывать короткие видео, в которых будет делиться главными обновлениями по расследованию.

Елена Тополя

Отдельно певица отреагировала на предположение, якобы скандал мог быть связан с самопиаром.

Она категорически отвергла такие версии и подчеркнула, что подобные способы привлечения внимания ей чужды.

"Я похожа на человека, который будет такую пиар-компанию делать? Я 17 лет на сцене, моя суть глубоко отличается от подобного поведения. Этот человек, который это все сделал, - гнилой изнутри. И все, что в его намерениях было, и то, что сделали, я считаю это абсолютно недопустимым. Будет справедливость. И я вам это обещаю", - отметила она.

Что известно о шантаже Елены Тополи

В начале 2026 года певица сообщила, что стала жертвой шантажа. По ее словам, неизвестные требовали 75 тысяч долларов за то, чтобы личное видео не попало в публичное пространство.

После того как артистка отказалась платить, запись появилась в сети.

Тогда Тополя заявила, что не намерена молчать и позволять кому-то уничтожать ее репутацию, поэтому обратилась к правоохранителям.

Впоследствии правоохранительные органы задержали 23-летнего жителя Киева, которому объявили подозрение по делу, связанному с вымогательством.

По этой статье ему может грозить до 12 лет заключения.

В то же время сама певица неоднократно подчеркивала, что считает эту историю заранее спланированной, а исполнитель, по ее мнению, действовал не сам.

Ранее артистка также рассказывала, что ее знакомство с этим мужчиной началось после намеренно организованного ДТП.

Впоследствии, по ее словам, он начал появляться в тех же городах, где она бывала из-за работы, и уверял, что не имеет никакого отношения к шоу-бизнесу.

Позже, как утверждает звезда, он даже пытался выставить себя жертвой той самой схемы шантажа.