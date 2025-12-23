Елена Тополя о возможности примирения с бывшим мужем: "Я не могу себе соврать"

Елена Тополя рассказала об отношениях с Тарасом Тополей после развода. Она призналась, возможно ли между ними примирение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Елены Маричке Падалко.

Возможно ли примирение между Еленой и Тарасом

Артистка не дала однозначный ответ. Зато объяснила, что для нее штамп в паспорте не является определяющим, но в отношениях часто возникают сложности из-за скрытых эмоций.

"В этом мире так много заблуждений, моментов, возможно, в нашем воспитании, из-за которых мы не всегда можем говорить, как думаем. Что-то скрываем, чтобы не обидеть, не говорим о своих желаниях", - объяснила Елена.

Она добавила, что нехватка времени на разговоры может повлиять на существование людей вместе.

"Когда нет времени на разговоры, когда постоянные поездки, у тебя нет возможности сесть рядом с человеком и проговорить все. Если в тот момент ты это не сказал, оно остается непроработанным. И это влияет на существование людей вместе", - отметила она.

Елена и Тарас Тополи (фото: instagram.com/tarastopolia)

Артистка подчеркнула, что сейчас больше прислушивается к себе и своим ощущениям.

"Я не могу себе соврать. Могу где-то что-то послушать, советы, мысли. Когда точно знаю, что и как это идентифицирую, понимаю, что правильно вижу и правильно чувствую. А когда тебе рассказывают: "Нет, посмотри, это же не розовый, там есть немного серого, черного. Вообще такой сероватый, ты знаешь? И ты так смотришь: "А, да, точно, немножко сероватый есть" Потом: "Нет, ну явно же розовый", - отметила она.

Очевидно, вопрос примирения пока не стоит, как бы того не хотела часть поклонников пары.

По поводу того, был ли уже оформлен официальный развод, или они все еще в процессе, певица ответила лаконично.

"Вроде бы да", - отметила она.



Напомним, пара объявила о разводе 1 декабря. Производство по делу было зарегистрировано 3 декабря, а истцом выступал Тарас Тополя.

По словам Елены, они с певцом сохранили нормальные отношения как родители и планируют провести время вместе с детьми в Карпатах.