Оккупационные "власти" Крыма конфисковали имущество Усика

Оккупационные "власти" Крыма заявили о "национализации" имущества чемпиона мира по боксу Александра Усика.
О деталях позорной акции - рассказывает РБК-Украина.
Так называемый "председатель Госсовета Крыма" Владимир Константинов сообщил об очередной волне конфискаций имущества на временно оккупированном полуострове. По его словам, под решение оккупационной администрации попало имущество 84 физических и юридических лиц.
Среди них - и чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик.
Конфискацию имущества всемирно известного боксера представитель оккупантов объяснил так:
"Усик является сторонником нацистской идеологии. Он неоднократно осуждал СВО и организовывал сборы средств на нужды ВСУ", - говорится в официальном заявлении фейкового "главы", опубликованном в его Telegram-канале.
В оккупационной администрации заявляют, что работа по "выявлению враждебно настроенных лиц" в Крыму продолжается. Ее результатом, по словам Константинова, становится принудительная "национализация" имущества как самих граждан, так и связанных с ними лиц.
Стоит отметить, что подобные решения не имеют никакой юридической силы с точки зрения международного права и рассматриваются как очередной инструмент давления и репрессий против граждан Украины.
Будущий олимпийский чемпион и трехкратный абсолютный чемпион мира по боксу родился в Симферополе. С 6 до 12-ти лет жил в Черниговской области, после чего семья вернулась в Крым.
В Симферополе посещал школу местного футбольного клуба "Таврия". В 15 лет начал заниматься боксом.
Окончил симферопольскую школу № 34, где учился вместе со своей будущей женой Екатериной.
После оккупации полуострова в 2014 году отмечался неоднозначными заявлениями относительно принадлежности полуострова и еще некоторое время продолжал жить в Крыму.
С первых дней полномасштабного вторжения РФ в Украину открыто осудил российскую агрессию. Сейчас активно занимается волонтерской деятельностью и поддерживает украинских военных.
Ранее мы рассказывали, как Усик поддержал раненых воинов в госпитале Днепра.
Также читайте, кто и как из спортсменов развивает бренд Украины в мире сегодня.