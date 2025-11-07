"Океан Эльзы: Наблюдение шторма": в прокат вышел фильм об истории легендарной группы

История группы в формате большого кино

Фильм стал первым проектом собственного кинопроизводства компании Sweet.tv. Над ним работала студия Knife! Films, известная по документальным фильмам об украинских артистах.

Режиссером выступил Артем Григорян, продюсером - Максим Сердюк, а сценарий написал Вадим Переверзев.

Создание картины началось еще в 2024 году и продолжалось более года. В процессе было задействовано около сотни специалистов - операторов, режиссеров монтажа, исследователей архивов и звукорежиссеров.

Авторы собрали уникальные материалы из разных периодов истории "Океана Эльзы" - от первых выступлений во Львове до стадионных концертов последних лет.

В фильм вошли архивные фото, редкие видео, а также интервью с нынешними и бывшими участниками группы.

Голоса, которые создавали "Океан"

В документальной работе можно услышать не только Святослава Вакарчука, но и людей, которые в разное время стояли рядом с группой.

Среди них - писатель Сергей Жадан, радиоведущая Соня Сотник, продюсер и волонтер Тата Кеплер, экс-продюсер Виталий Климов, а также Виталий Бардецкий и Олег "Джон" Сук, которые сыграли ключевую роль в становлении группы на львовской сцене.

Лента показывает "Океан Эльзы" не только как музыкальное явление, а как часть общественных процессов в Украине.

Авторы проводят зрителя через ключевые моменты - участие группы в двух Майданах, политическую деятельность Вакарчука, изменения состава коллектива и их влияние на музыку.

Впечатления и ценность фильма

Как признаются зрители после показа, фильм не похож на классическую биографию. Это скорее искренний рассказ о пути, сомнениях и поисках себя, о группе, которая остается символом украинской сцены.

"Это фильм не только о музыке, но и о зрелости. О том, как меняется страна - и вместе с ней "Океан Эльзы", - отметила одна из зрительниц на показе в "Блокбастере" отметила.

К слову, показ фильма сопровождается благотворительной инициативой - прибыль с первых дней проката будет направлена на поддержку реабилитационного центра для украинских военных Unbroken.