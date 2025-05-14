Святославу Вакарчуку - 50: как менялся фронтмен группы "Океан Ельзи" (фото)

РБК-Украина (проект Styler) делится интересными фактами о музыканте и показывает, как он менялся с годами.

Ранние годы и начало карьеры

Родился певец 14 мая 1975 года в Мукачево в семье ученого Ивана Вакарчука. С юных лет активно занимался музыкой. Окончил факультет Львовского университета по специальности теоретическая физика.

Вакарчук в детстве и с мамой (фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk)

В 1994 году он присоединился к львовской группе "Клан тишины", где стал вокалистом и автором песен. Впоследствии коллектив сменил название на "Океан Эльзы". Через четыре года участники перебрались в Киев, где записали дебютный альбом "Там, де нас нема". Он принес музыкантам огромный успех. В начале музыкальной карьеры артист имел длинные черноволосые волосы, которые со временем обрезал.

Вакарчук в начале музыкальной карьеры (фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk)

Политическая деятельность

В 2007 году Вакарчук стал народным депутатом блока "Наша Украина - Народная самооборона", но вскоре сложил мандат. В 2019-м он объявил о создании партии "Голос" и снова попал в Верховную Раду. Однако уже через год сообщил о выходе из парламента и покинул политику.

Святослав жалеет о своем политическом прошлом. В 2024-м он извинился перед фанами и пообещал, что больше не будет связывать жизнь с политической деятельностью. Он тогда не понимал, какую ответственность на него как публичного человека будет возлагать общество. Теперь видит свою жизнь только в музыке.

Политическая карьера Вакарчука (скриншот)

Личная жизнь

Долгое время Вакарчук был в отношениях с Лялей Фонаревой, с которой воспитывал ее дочь Диану. В июне 2021 года стало известно, что он развелся. Тогда же музыкант сообщил о рождении сына Ивана, а через несколько лет у него появилась дочь Соломия. Личную жизнь музыкант держит подальше от публичности.

Святослав Вакарчук (фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk)

Гражданская позиция

Святослав всегда поддерживал развитие украинского, и его многолетнее творчество тому очевидное доказательство. Он появлялся перед народом в самые тяжелые кризисы, в частности во время Оранжевой революции, Революции Достоинства и сейчас во времена большой войны, своей музыкой даря тепло и свет.

Вакарчук в 2013 году (фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk)

За два дня до российского вторжения, 22 февраля 2022 года, он устроил импровизированный концерт посреди стеклянного моста в Киеве. Это выступление стало одним из символов несокрушимости и единства украинского народа.

С первых дней полномасштабного вторжения России в Украину Вакарчук активно поддерживает украинцев, военных и волонтеров. Он выступает на передовой, собирает средства на нужды армии, поддерживает моральный дух песней и словом.