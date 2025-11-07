"Океан Ельзи: Спостереження шторму": у прокат вийшов фільм про історію легендарного гурту

Історія гурту у форматі великого кіно

Фільм став першим проєктом власного кіновиробництва компанії Sweet.tv. Над ним працювала студія Knife! Films, відома за документальними фільмами про українських артистів.

Режисером виступив Артем Григорян, продюсером - Максим Сердюк, а сценарій написав Вадим Переверзєв.

Створення картини розпочалося ще у 2024 році й тривало понад рік. У процесі було задіяно близько сотні фахівців - операторів, режисерів монтажу, дослідників архівів і звукорежисерів.

Автори зібрали унікальні матеріали з різних періодів історії "Океану Ельзи" - від перших виступів у Львові до стадіонних концертів останніх років.

До фільму увійшли архівні фото, рідкісні відео, а також інтерв’ю з нинішніми та колишніми учасниками гурту.

Голоси, що творили "Океан"

У документальній роботі можна почути не лише Святослава Вакарчука, але й людей, які в різний час стояли поруч із гуртом.

Серед них - письменник Сергій Жадан, радіоведуча Соня Сотник, продюсерка та волонтерка Тата Кеплер, експродюсер Віталій Клімов, а також Віталій Бардецький та Олег "Джон" Сук, які відіграли ключову роль у становленні гурту на львівській сцені.

Стрічка показує "Океан Ельзи" не лише як музичне явище, а як частину суспільних процесів в Україні.

Автори проводять глядача через ключові моменти - участь гурту у двох Майданах, політичну діяльність Вакарчука, зміни складу колективу та їхній вплив на музику.

Враження та цінність фільму

Як зізнаються глядачі після показу, фільм не схожий на класичну біографію. Це радше щира розповідь про шлях, сумніви й пошуки себе, про гурт, який залишається символом української сцени.

"Це фільм не лише про музику, а й про зрілість. Про те, як змінюється країна - і разом із нею "Океан Ельзи", - зазначила одна з глядачок на показі у "Блокбастері" зазначила.

До слова, показ фільму супроводжується благодійною ініціативою - прибуток із перших днів прокату буде спрямований на підтримку реабілітаційного центру для українських військових Unbroken.