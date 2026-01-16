ua en ru
Пт, 16 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Новый триумф наших в Европе: украинский певец выиграл престижную премию MME Awards 2026

Пятница 16 января 2026 11:56
UA EN RU
Новый триумф наших в Европе: украинский певец выиграл престижную премию MME Awards 2026 Carpetman (фото: instagram.com/carpetman_official)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинский артист Carpetman стал лауреатом престижной европейской премии MusicMoves Europe Awards 2026, которая отмечает наиболее перспективные таланты континента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты официальной церемонии награждения, состоявшейся 15 января на фестивале Eurosonic Noorderslag (ESNS) в Нидерландах.

Что известно о победе Carpetman на MME Awards

Music Moves Europe Awards (MME Awards) - это флагманская музыкальная премия Европейского Союза, софинансированная программой Creative Europe. Она фокусируется на артистах, которые формируют будущее звучание европейской сцены.

Победа Carpetman принесла исполнителю 10 тыс. евро на развитие карьеры и подтвердила статус Украины как одного из ключевых поставщиков ярких музыкальных инноваций.

Carpetman, который является резидентом лейбла ENKO, известен своим загадочным образом и сочетанием электронного звучания с инди-мотивами (он вдохновлен такими исполнителями, как Kaleo, Hippie Sabotage, Kygo, Elderbrook и Jeremy Soul).

Несмотря на то, что артист начал путь только в 2023 году, он уже имеет более 2 млн месячных слушателей в Spotify и готовится к масштабному европейскому туру.

Кто еще из украинцев выигрывал в MME Awards

Успех Carpetman стал продолжением успешной традиции представления Украины на этой премии.

В последние годы лауреатами MME Awards становились такие известные украинские артистки, как alyona alyona в 2021 году, Alina Pash в 2022-м и Jerry Heil в 2023-м.

В этом году Carpetman разделил победу с представителями Бельгии, Кипра, Нидерландов и Австрии, тогда как испанская певица Lia Kali получила специальный приз жюри и награду зрительских симпатий.

Добавим, что MME Awards открыла широкой аудитории одних из самых влиятельных и прорывных артистов за последние 22 года, среди которых (кроме украинских исполнителей): Judeline, Zaho deSagazan, Stromae, ROSALÍA, Meduza, Dua Lipa, Night Tapes, Fontaines D.C. и Christine andthe Queens.

Новый триумф наших в Европе: украинский певец выиграл престижную премию MME Awards 2026MME Awards 2026 (фото предоставлено пресс-службой)

Кто определял лучших из лучших на MME Awards

Выбор победителей осуществляло международное жюри, в состав которого вошли эксперты из BBC Radio 1, Spotify и программные директора крупных европейских фестивалей.

Еврокомиссар по вопросам культуры Гленн Микаллеф подчеркнул, что эта награда отмечает артистов, чьи голоса выходят за пределы родных стран и формируют звучание будущего всего континента.

Участие в фестивале ESNS в Гронингене также позволило номинантам пройти специальную учебную программу от лидеров музыкальной индустрии, что будет способствовать их дальнейшей интеграции в глобальный рынок.

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости
В Украине меняют правила комендантского часа: что разрешат
В Украине меняют правила комендантского часа: что разрешат
Аналитика
Надо избавиться от иллюзий, что с Путиным можно договориться – Александр Мережко, Слуга народа
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Надо избавиться от иллюзий, что с Путиным можно договориться – Александр Мережко, Слуга народа