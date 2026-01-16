Новый триумф наших в Европе: украинский певец выиграл престижную премию MME Awards 2026

Украинский артист Carpetman стал лауреатом престижной европейской премии MusicMoves Europe Awards 2026, которая отмечает наиболее перспективные таланты континента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты официальной церемонии награждения, состоявшейся 15 января на фестивале Eurosonic Noorderslag (ESNS) в Нидерландах.

Что известно о победе Carpetman на MME Awards

Music Moves Europe Awards (MME Awards) - это флагманская музыкальная премия Европейского Союза, софинансированная программой Creative Europe. Она фокусируется на артистах, которые формируют будущее звучание европейской сцены.

Победа Carpetman принесла исполнителю 10 тыс. евро на развитие карьеры и подтвердила статус Украины как одного из ключевых поставщиков ярких музыкальных инноваций.

Carpetman, который является резидентом лейбла ENKO, известен своим загадочным образом и сочетанием электронного звучания с инди-мотивами (он вдохновлен такими исполнителями, как Kaleo, Hippie Sabotage, Kygo, Elderbrook и Jeremy Soul).

Несмотря на то, что артист начал путь только в 2023 году, он уже имеет более 2 млн месячных слушателей в Spotify и готовится к масштабному европейскому туру.

Кто еще из украинцев выигрывал в MME Awards

Успех Carpetman стал продолжением успешной традиции представления Украины на этой премии.

В последние годы лауреатами MME Awards становились такие известные украинские артистки, как alyona alyona в 2021 году, Alina Pash в 2022-м и Jerry Heil в 2023-м.

В этом году Carpetman разделил победу с представителями Бельгии, Кипра, Нидерландов и Австрии, тогда как испанская певица Lia Kali получила специальный приз жюри и награду зрительских симпатий.

Добавим, что MME Awards открыла широкой аудитории одних из самых влиятельных и прорывных артистов за последние 22 года, среди которых (кроме украинских исполнителей): Judeline, Zaho deSagazan, Stromae, ROSALÍA, Meduza, Dua Lipa, Night Tapes, Fontaines D.C. и Christine andthe Queens.

MME Awards 2026 (фото предоставлено пресс-службой)

Кто определял лучших из лучших на MME Awards

Выбор победителей осуществляло международное жюри, в состав которого вошли эксперты из BBC Radio 1, Spotify и программные директора крупных европейских фестивалей.

Еврокомиссар по вопросам культуры Гленн Микаллеф подчеркнул, что эта награда отмечает артистов, чьи голоса выходят за пределы родных стран и формируют звучание будущего всего континента.

Участие в фестивале ESNS в Гронингене также позволило номинантам пройти специальную учебную программу от лидеров музыкальной индустрии, что будет способствовать их дальнейшей интеграции в глобальный рынок.