В Украине экранизируют "Тореадорів з Васюківки" Всеволода Нестайко: что изменят в сюжете

Украинский кинопродакшн ForeFilms, известный как продюсер самого кассового украинского игрового фильма 2025 года "Ты - космос", начинает работу над полнометражной экранизацией культовой трилогии "Тореадори з Васюківки" Всеволода Нестайко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Forbes Ukraine .

Первая экранизация во времена независимости

Будущий фильм станет первой полнометражной адаптацией "Тореадорів з Васюківки" в независимой Украине.

Переговоры по соглашению длились около полугода, и ключевым вопросом стала аутентичность истории.

Об этом рассказала соучредитель ForeFilms Анна Яценко. Правами на произведение владеет дочь писателя - Елена Максименко.

Анна Яценко (фото: instagram.com/anyatsenko1)

События книги планируют перенести из советского периода, в котором была написана трилогия, в современную независимую Украину.

Над сценарием уже несколько лет работают режиссеры Роман Краснощек и Антон Чистяков в сотрудничестве с Максименко.

Для них этот фильм станет дебютом в полном метре.

Бюджет и сроки производства

Стоимость прав на экранизацию продюсеры не раскрывают. В то же время бюджет проекта может достичь 2,5 млн евро.

По словам Яценко, в фильме запланировано немало сложных постановочных сцен.

"В фильме будет много сложных постановочных сцен, например наводнение в поселке", - отмечает продюсер.

"Тореадорів з Васюківки" готовят к экранизации (фото: facebook.com.forefilms.co2)

Для сравнения, производство "Ты - космос" стоило 800 тысяч евро. По оптимистическому сценарию, съемки новой ленты могут начаться примерно через полтора года.

"Это будет качественный детский контент, которого нам так не хватает", - добавляет Яценко.

Что известно о книге "Тореадори з Васюківки"

Повесть "Тореадори з Васюківки" считается первым украинским детским бестселлером.

Издательство "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" выпускает книгу в авторской редакции Всеволода Нестайко с 2004 года.

"Тореадорів з Васюківки" готовят к экранизации (фото: facebook.com.forefilms.co2)

Произведение также вошло в Особый почетный список Ганса Кристиана Андерсена как один из выдающихся образцов мировой детской литературы и включено в обязательную программу по украинской литературе в школах.

Первую попытку перенести историю на экран осуществили еще в 1965 году - тогда режиссер Самарий Зеликин снял короткометражную комедию по мотивам одного из эпизодов книги.

Будущие режиссеры новой экранизации Роман Краснощек и Антон Чистяков уже имеют опыт работы с авторским кино.

В их активе - короткометражные ленты, отмеченные на фестивалях, в частности "Последний день юности" и "Виховання висотою", а также документальный фильм "Ми вдома", в котором закадровый текст озвучил Стивен Фрай.