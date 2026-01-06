Новый босс для Мудрика: "Челси" официально возглавил 41-летний ноунейм

Лондонский "Челси" официально объявил о назначении Лиама Росеньора новым главным тренером. Контракт английского специалиста рассчитан до лета 2032 года. Росеньёр заменил на посту Энцо Мареску, с которым клуб разорвал соглашение с начала года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Детали контракта и сроки соглашения

По сообщению официального сайта лондонцев, с 41-летним тренером заключено долгосрочное соглашение. Сотрудничество рассчитано до лета 2032 года.

Такой шаг руководства подчеркивает доверие к специалисту, который сменил на этом посту Энцо Мареску. Напомним, что с итальянским наставником клуб разорвал отношения 1 января.

В структуре "Челси" аргументировали выбор Росеньора его способностью выстраивать четкую игровую модель и поддерживать высокую дисциплину в команде.

Успехи Росеньора: от Чемпионшипа до лидерства в еврокубках

До переезда в лондонский клуб специалист успел зарекомендовать себя на европейской арене благодаря работе во французском "Страсбуре".

Именно под его руководством коллектив продемонстрировал стремительный прогресс, финишировав на седьмой позиции в Лиге 1 по результатам прошлого розыгрыша чемпионата.

Уже в этом сезоне Росеньйор вывел команду в лидеры основного раунда Лиги конференций, где "Страсбур" занял первое место, не уступив ни в одном из поединков.

Общая статистика тренера во французском клубе насчитывает 25 матчей, в которых было одержано 14 побед и четыре ничьи при семи поражениях.

Английский этап карьеры наставника начался в низших дивизионах, где он сначала временно исполнял обязанности главного тренера в "Дерби Каунти".

Впоследствии, в период с 2022 по 2024 год, Росеньйор полноценно возглавлял "Галл Сити", что стало его дебютным опытом на постоянной основе в Англии.

Стоит отметить, что новый рулевой "синих" имеет солидный игровой опыт: в свое время он защищал цвета таких клубов, как "Фулхэм", "Брайтон", "Рединг", "Бристоль Сити" и "Ипсвич".

Состояние команды и дата дебюта

Сейчас "Челси" находится в непростом турнирном положении. В Премьер-лиге лондонцы занимают пятую строчку, имея 31 балл после 20 туров.

Отставание от лидера "Арсенала" составляет 17 пунктов. В общей таблице Лиги чемпионов команда замыкает топ-15, одержав три победы в шести поединках.

Лиам Росеньер выведет команду на поле уже в ближайшую среду, 7 января. В рамках лондонского дерби "синие" будут противостоять "Фулхэму". Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени.