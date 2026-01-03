ua en ru
Яремчук выиграл Суперкубок Греции: "Олимпиакос" торжествовал после экстратайма

Суббота 03 января 2026 20:12
UA EN RU
Яремчук выиграл Суперкубок Греции: "Олимпиакос" торжествовал после экстратайма Роман Яремчук (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

"Олимпиакос" официально стал обладателем Суперкубка Греции, одержав победу над ОФИ со счетом 3:0 в матче, который решился лишь в дополнительное время. Украинский форвард Роман Яремчук принял участие в игре, добавив свой второй трофей в составе греческого клуба.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат встречи.

Драма в основное время и развязка в овертаймах

Финальное противостояние, состоявшееся в субботу, 3 января, оказалось чрезвычайно напряженным. Несмотря на статус фаворита, "Олимпиакос" не сумел распечатать ворота критского клуба в течение основных 90 минут игры.

ОФИ демонстрировал организованную оборону, что привело к нулевой ничьей и переводу встречи в дополнительное время.

Ситуация кардинально изменилась в экстратаймах, где пирейцы полностью доминировали на поле. Счет был открыт на 95-й минуте, Тареми хладнокровно реализовал одиннадцатиметровый удар.

После этого защита ОФИ посыпалась, что позволило Калогеропулосу на 107-й минуте удвоить преимущество, а Язиджи на 113-й поставить финальную точку в поединке - 3:0.

Яремчук выиграл Суперкубок Греции: &quot;Олимпиакос&quot; торжествовал после экстратайма

Олимпиакос стал обладателем Суперкубка Греции (фото: instagram.com/r.yaremchuk/)

Роль Романа Яремчука и его трофейные достижения

Украинский нападающий начал матч на скамейке запасных и появился в игре на 90+2 минуте, непосредственно перед началом дополнительного времени.

Хотя Роман не отметился результативными действиями в этой встрече, его присутствие усилило давление на защитников соперника в овертаймах.

Этот Суперкубок стал уже третьим значимым достижением украинца в футболке "Олимпиакоса". Ранее Яремчук вместе с клубом праздновал победу в национальном первенстве и Кубке Греции.

Напомним, что нападающий только в октябре вернулся к тренировкам после тяжелой травмы, которая оставила его вне игры на два месяца. Свое возвращение он уже успел подкрепить забитым мячом в недавнем кубковом поединке.

После завершения финала Яремчук поделился с болельщиками фотографией с новым завоеванным кубком, подтвердив статус одного из самых успешных украинских легионеров в Греции.

Ранее мы сообщали об обновленных рыночных ценах футболистов украинской Премьер-лиги.

Также читайте о других футболистах сборной Украины, которые могут сменить клуб в зимнее трансферное окно.

