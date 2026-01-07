Новая травма Довбика: сколько пропустит форвард "Ромы"

Как Довбик получил травму

В матче с "Лечче" Артем вышел на поле на 60-й минуте, заменив Эвана Фергюсона. Уже через 11 минут украинец отметился забитым мячом, сделав счет 2:0.

Впрочем, на 86-й минуте форвард почувствовал дискомфорт в мышце левого бедра и был вынужден досрочно покинуть поле.

Каковы сроки восстановления

По информации итальянских СМИ, 28-летний украинец получил повреждение мышцы левого бедра первой степени. Из-за этой травмы Довбик пропустит минимум две недели.

Это не первая травма Довбика в текущем сезоне. Ранее он пропустил почти два месяца (с начала ноября до конца декабря) также из-за проблем с мышцами бедра.

Статистика украинца в сезоне

В нынешнем сезоне Артем Довбык провел за "Рому" 17 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. В Серии А на его счету - три мяча и один ассист.

После 19-ти туров чемпионата Италии "Рома" имеет 36 очков и занимает пятое место в турнирной таблице.