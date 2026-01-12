"Нечего стесняться": GRISANA вернулась после громкого скандала и сделала новое заявление

Что написала GRISANA

"Привет, это GRISANA. Я публикую это обращение, чтобы закрыть тему и двигаться дальше без домыслов, спекуляций и дальнейших публичных дискуссий. Это мое финальное публичное высказывание относительно ситуации вокруг меня", - начала свой пост певица.

"Часть событий касается моей семьи. Я слежу за развитием дела, но не буду комментировать публично его детали или ход разбирательства. Это не имеет отношения к моей творческой деятельности и может повредить процессу. Решение принимает суд. Я принимаю любой законный результат", - добавила она.

По словам артистки, последние месяцы были для нее сложными. Она пожаловалась на "давление" и "агрессию", из-за которых начала серьезно думать о прекращении развития в музыке. Но певица все же решила вернуться к творчеству, потому что верит в него, как в "живую культурную силу".

"Для меня важно работать с украинским попом и расширять контекст, в котором он существует. Я убеждена, что музыка может вдохновлять и, подобно тому, как это произошло с К-рор, вызывать интерес к языку, культуре и стране в целом - независимо от географии слушателя. Поэтому я продолжаю работать и двигаться дальше", - заявила GRISANA.

GRISANA вернулась после громкого скандала (скриншот)

"Я признаю, что в начале этой истории допустила ошибки в коммуникации. Я была растеряна и выбрала не точную формулировку. Часть вещей я не могла комментировать публично, поэтому обращалась за консультациями к юристам и специалистам, которые лучше понимают правовые риски. Пауза и неуверенность дали пространство для спекуляций и повлияли на репутацию", - добавила она.

Также она решила вспомнить о "фактах по теме, которая подверглась наибольшим искажениям". Речь идет о гостинице в Павлограде.

"Я не владею помещением отеля и не имею права собственности на эту недвижимость. В то же время я владею долей ООО, которая официально арендует это помещение и ведет на этой территории гостиничный бизнес. Компания работает в правовом поле, с оформленными договорами и уплатой налогов. Неточные формулировки с моей стороны в начале этой истории стали ошибкой и дали почву для искажений, я это понимаю и признаю", - заверила певица.

Певица Грисана сделала заявление после длительного "молчания" (скриншот)

А обвинения в "рейдерском захвате" отеля и слова о том, что GRISANA якобы получила его в подарок, добавила она, не соответствуют действительности. Отдельно артистка высказалась о своих клипах, которые ранее называли "подозрительно недешевыми". По словам Анастасии, за этим стоят опыт и работа команды, а не только деньги.

"Я понимаю, что доверие не восстанавливается одним текстом. Это всегда время и действия. Это ваш выбор: слушать мою музыку или нет, поддерживать меня или нет. Я воспринимаю этот выбор спокойно. Мне нечего скрывать и нечего стесняться. На этом я публично закрываю эту тему и двигаюсь дальше в музыку, работу и следующий этап", - резюмировала GRISANA.

Комментарии под сообщением она закрыла.

Сообщение GRISANA (скриншоты)

С чего начался весь скандал вокруг GRISANA

Напомним, в ноябре сеть всколыхнули анонимные посты о "криминальном прошлом" семьи певицы. Речь шла о том, что отец GRISANA якобы причастен к делам о коррупции, взятках и убийствах.

Сама певица отреагировала на громкие обвинения не сразу.

"Что касается отеля, то ни я, ни члены моей семьи не являюсь и никогда не были его владельцами и не имеем права собственности на это помещение", - писала GRISANA и уверяла, что все остальное также неправда.

Но позже певица пошла на еще один шаг. GRISANA снялась с нескольких музыкальных премий, а затем "исчезла" из соцсетей.