"Ни денег, ни терпения". Пустовит поразила правдой об интимных сценах в украинском кино

Как в Украине работают с интимными сценами

По словам звезды сериала "Тиха Нава", в украинской киноиндустрии нет интимных координаторов, как за рубежом.

"У нас не работают с интимными сценами, если брать сериальное производство. Если киношное, то могут быть репетиции какие-то. Но у нас нет такой профессии, как интимный координатор", - рассказала она.

Анастасия считает, что это одна из проблем индустрии.

"У нас нет актерских профсоюзов, нормальных контрактов, защиты актерских прав, интимного координатора. Я надеюсь, что когда-то он появится. Это в первую очередь защита для самого продакшена от возможных будущих исков", - поделилась она.

Пустовит об интимных сценах в кино

Звезда подробно объяснила, зачем на площадке нужен эксперт по интимным сценам.

"Он выстраивает хореографию, которая заботится о твоей гигиене, твоем психическом состоянии, делает ваш контакт перед этой сценой комфортным. Устанавливает определенные границы - за что тебя можно и нельзя трогать", - сказала Анастасия.

"Конечно, это все можно обсуждать в зависимости от того, насколько актер открыт к этому. Это человек, который может документально, контрактно всех защитить", - добавила она.

Пустовит подчеркнула, что сцены близости даются непросто и мужчинам.

"Им так же сложно играть такие сцены, особенно когда они играют насильников. Это неприятно. Ты не хочешь быть этим человеком. Со сколькими мужчинами мы говорили тоже на эти темы. Они говорят: "Это ужасно, ты просто чувствуешь в этот момент, что ты грязный, плохой", - раскрыла она.

Пустовит об украинском кино

В настоящее время, по мнению актрисы, появление в Украине специалистов по интимным сценам маловероятно.

"Просто то, в каком темпе мы сейчас снимаем... Я вижу, что у нас нет ни денег на это, ни терпения. У нас даже вообще репетиций в последнее время нет, что меня супер сильно расстраивает. Сами себе в ногу стреляем", - поделилась она.

Сейчас хореография сцен с поцелуями или в постели обсуждается только создателями проектов и между актерами самостоятельно, но и здесь бывают неприятные случаи.

"Оно действенно. Просто общаясь потом с актерами, тебе грустно, когда слышишь какое-то очередное: "Я сказала актеру, что не хочу целоваться с языком, а он мне сует язык в рот. Я останавливаю съемку, и режиссер на меня кричит: "Девочка, ты что, не можешь поцеловаться?" Ну, грубо говоря. И таких ситуаций сотни", - сказала она.

Анастасия отметила, что с известными актерами подобные случаи не возникают, а вот с молодыми могут случаться.

"Есть часть известных актеров, с нами так никто разговаривать не будет. Это понятно, мы можем создать общественный резонанс. Репутационные риски могут быть. А с молодыми ведь можно это делать, поэтому меня это расстраивает", - заявила она.

Как проходит работа с интимными сценами за рубежом, почему папа Анастасии был против ее карьеры в кино и как она поддерживает отношения с любимым-военным - обо всем этом смотрите в интервью РБК-Украина LIFE.