Кубок мира по биатлону: как Украина завершила первую гонку олимпийского сезона

Суббота 29 ноября 2025 16:47
UA EN RU
Кубок мира по биатлону: как Украина завершила первую гонку олимпийского сезона Фото: Кристина Дмитренко (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

В шведском Эстерсунде стартовал сезон Кубка мира по биатлону. Первой гонкой стала женская эстафета. На старт вышли 21 сборная, среди которых и команда Украины.

Как прошла женская эстафета и какой результат показали "сине-желтые" - рассказывает РБК-Украина.

Как выступили украинки

Украинская женская команда выступила в экспериментальном составе, где главной интригой стал дебют на уровне Кубка мира 28-летней Валерии Дмитренко.

Тренеры доверили ей первый этап, и именно на нем сборная Украины потеряла шансы побороться за высокие места.

Валерия использовала четыре дополнительных патрона. Эстафета была передана с отставанием от лидера на 2:13 минуты - лишь на 19-й позиции.

Кристина Дмитренко на втором этапе смогла отыграть одну позицию - обогнала представительницу Литвы, но общее отставание только увеличилось. На момент передачи эстафеты оно составляло уже около трех минут.

На третьем этапе Елена Городна использовала два дополнительных патрона, а разница с лидерами выросла до почти четырех минут.

Финишный этап Александры Меркушиной проходил под угрозой антирекорда - украинки шли 18-ми. Но две чистые стрельбы позволили Меркушиной отыграть сразу четыре позиции, завершив гонку на 15-м месте.

Более того, 20-летняя украинка стала лучшей в гонке по показателю скорострельности, потратив лишь 37,5 секунд на 10 выстрелов.

Кто стал победителем

Победу в женской эстафете одержала сборная Франции, опередив Италию почти на 14 секунд. Третьей финишировала команда Чехии.

Кубок мира, Эстерсунд (Швеция), женская эстафета

  1. Франция (0+8) - 1:11:17.9
  2. Италия (1+9) +13.8
  3. Чехия (0+8) +30.8
  4. Швеция (2+10) +45.4
  5. Австрия (1+12) +1:31.8
  • ...15. Украина (0+8) - +4:42.1

На очереди - мужчины

Сегодня, в 17:55 в Эстерсунде начнется мужская эстафета.

Сборная Украины выступит в таком составе: Артем Тищенко, Виталий Мандзин, Богдан Цымбал, Дмитрий Пидручный.

Ранее мы рассказали, как легендарный биатлонист Йоханнес Бё дебютировал в футболе и забил в первом матче.

Также читайте, что в Международном союзе биатлонистов рассказали о допуске россиян на Олимпиаду.

