Невероятная игра Плотницкого: украинец разнес "Падову" и снова получил звание MVP
Украинский волейболист "Перуджи" Олег Плотницкий продолжает демонстрировать феноменальную форму в итальянской Суперлиге.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.
Вторая награда MVP за три тура
Спортсмен во второй раз в сезоне стал самым ценным игроком матча (MVP), на этот раз - по итогам встречи третьего тура против "Падовы".
В предыдущих турах Плотницкий уже получал аналогичное признание в стартовом матче сезона, когда "Перуджа" победила "Монцу" со счетом 3:1.
Во второй игре команда украинца одолела "Лубе Чивитанова" в напряженном тайбрейке, а на этот раз одержала уверенную победу над "Падовой" - 25:15, 25:16, 25:21.
Лидер "Перуджи" и рекордсмен по сейвам
Плотницкий стал самым результативным игроком встречи, набрав 19 очков.
Волейболист отметился сразу десятью сейвами, пять из которых выполнил в первом сете. Также в активе украинца шесть очков в атаке и три блока.
По количеству набранных баллов Плотницкий уверенно опередил своего партнера по команде Агустина Лузера (10 очков) и доигровщика соперников Давиде Гардини (17 очков).
Плотницкий укрепляет статус лидера чемпионата
Это уже вторая награда MVP для украинца в текущем сезоне. Кроме того, Плотницкий остается обладателем двух титулов по итогам прошлого розыгрыша Суперлиги - за лучшую подачу и наибольшее количество эйсов в составе "Перуджи".
Следующий матч чемпионата Италии команда украинца проведет 2 ноября против "Модены".
