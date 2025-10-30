ua en ru
Невероятная игра Плотницкого: украинец разнес "Падову" и снова получил звание MVP

Четверг 30 октября 2025 17:11
Невероятная игра Плотницкого: украинец разнес "Падову" и снова получил звание MVP Олег Плотницкий (фото: Sir Safety Perugia)
Автор: Екатерина Урсатий

Украинский волейболист "Перуджи" Олег Плотницкий продолжает демонстрировать феноменальную форму в итальянской Суперлиге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Вторая награда MVP за три тура

Спортсмен во второй раз в сезоне стал самым ценным игроком матча (MVP), на этот раз - по итогам встречи третьего тура против "Падовы".

В предыдущих турах Плотницкий уже получал аналогичное признание в стартовом матче сезона, когда "Перуджа" победила "Монцу" со счетом 3:1.

Во второй игре команда украинца одолела "Лубе Чивитанова" в напряженном тайбрейке, а на этот раз одержала уверенную победу над "Падовой" - 25:15, 25:16, 25:21.

Лидер "Перуджи" и рекордсмен по сейвам

Плотницкий стал самым результативным игроком встречи, набрав 19 очков.

Волейболист отметился сразу десятью сейвами, пять из которых выполнил в первом сете. Также в активе украинца шесть очков в атаке и три блока.

По количеству набранных баллов Плотницкий уверенно опередил своего партнера по команде Агустина Лузера (10 очков) и доигровщика соперников Давиде Гардини (17 очков).

Плотницкий укрепляет статус лидера чемпионата

Это уже вторая награда MVP для украинца в текущем сезоне. Кроме того, Плотницкий остается обладателем двух титулов по итогам прошлого розыгрыша Суперлиги - за лучшую подачу и наибольшее количество эйсов в составе "Перуджи".

Следующий матч чемпионата Италии команда украинца проведет 2 ноября против "Модены".

Ранее мы рассказали, как Плотницкий показал свое отношение к россиянам в Японии.

Также читайте, как украинки впервые в истории завоевали "золото" чемпионата Европы по пляжному волейболу.

Кроме того, Плотницкий получил сразу две индивидуальные награды в итальянской Серии А.

