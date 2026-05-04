"Пусть она станет самой лучшей". Каменских сделала заявление после развода с Потапом

Сегодня, 4 мая, артистка отмечает день рождения. Каменских исполнилось 39 лет.

В этом году эта дата для нее имеет особое значение, ведь певица встречает новый год жизни уже после изменений в личной жизни.

В своем фотоблоге Настя опубликовала атмосферные снимки с морского побережья.

На кадрах она выглядит спокойной и улыбающейся. Несмотря на непростой период, артистка дала понять, что готова двигаться вперед.

"К новой главе. Пусть она станет лучшей из всех, что были написаны ранее", - подписала фотографию артистка.

Напомним, 1 мая 2026 года Настя Каменских и Потап официально объявили о разводе после семи лет брака.

До этого в сети неоднократно появлялись слухи о кризисе в их отношениях.

В 2019 году пара неожиданно для поклонников узаконила отношения, хотя до последнего скрывала свой роман.

Спустя почти семь лет брака их история завершилась.

"Ровно 20 лет назад мы начали свой путь как творческий дуэт, который со временем превратился в нечто большее. Но рано или поздно все доходит до конца. "Как ты ни крути, но мы не пара". Спасибо за вашу поддержку и любовь на протяжении всех этих лет. Просим понимания и уважения к нашему решению", - говорилось в заявлении экс-пары.

В последние годы Потап и Каменских не раз становились героями слухов о расставании, однако официально их опровергали.

Более того, Потап в одном из интервью говорил, что хотел бы еще детей.