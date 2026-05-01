ua en ru
Пт, 01 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Потап и Настя Каменских объявили о разрыве: "Мы не пара"

12:43 01.05.2026 Пт
3 мин
Супруги поставили точку в своих отношениях
aimg Катерина Собкова
Потап и Настя Каменских объявили о разрыве: "Мы не пара" Потап и Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Потап и Настя Каменских официально сообщили о том, что они больше не вместе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на их совместное сообщение в Instagram.

Потап и Каменских разошлись

1 мая они опубликовали сообщение, в котором расставили все точки над "і":

"Ровно 20 лет назад мы начали свой путь как творческий дуэт, который впоследствии превратился в нечто большее. Но рано или поздно все приобретает свой конец. "Как ты ни крути, но мы не пара". Спасибо за вашу поддержку и любовь на протяжении всех этих лет. Просим понимания и уважения к нашему решению. Комментариев не будет".

Потап и Настя Каменских объявили о разводе (фото: instagram.com/kamenskux)

Как отреагировали в сети

Поклонники пары довольно неоднозначно отреагировали на новость о расставании. Некоторые написали, что это уже давно было понятно, а другие настаивали на том, что речь идет о дуэте, а не о личных отношениях:

  • "Спасибо, что известили, а то прямо вся страна спать не могла, думала, вместе вы или нет"
  • "Мне кажется, они уже несколько лет как разошлись"
  • "Почему-то был уверен, что вы уже давно разошлись"
  • "Распался их дуэт, а не семья"
  • "Давно уже нет совместного творчества. Сейчас все об отношениях начнут писать"
  • "Грустно, но счастливого вам обоим будущего", - отметила жена Остапчука
  • "Получается песня "Как ты не крути, но мы не пара" была пророческой! Редко такое бывает, но понимаю, что метко!".

Что известно про слухи о разводе Потапа и Насти

Слухи о проблемах в отношениях и расставании пары ходили уже несколько лет.

Ранее Каменских комментировала их во время одной из публичных мер. Тогда артистка заверила, что у них все хорошо, несмотря на постоянные разговоры в сети.

Она отметила, что подобные слухи сопровождают их давно: сначала их "праздновали как пару", хотя они даже не ладили, а теперь регулярно "разводят". В то же время Каменских подчеркнула, что в их отношениях царит гармония.

Потап реагировал на подобные обсуждения. Слухи о возможном расставании появились более трех лет назад на фоне его пребывания за рубежом и развития собственного проекта Slavic Balagan.

В этот период в сети также появлялись предположения о якобы измене, однако никаких официальных подтверждений этой информации не было.

Потап і Настя Каменських в день свадьбы (фото: instagram.com/kamenskux)

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Настя Каменских Потап Новости шоу-бизнеса Звезды шоу-бизнеса
