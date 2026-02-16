"Не выдерживала": актриса Пустовит рассказала об отношениях с любимым-военным на расстоянии

По словам Анастасии, они с любимым уже четыре года фактически живут на расстоянии.

"Ну, это очень сложно. Я стараюсь по возможности, если есть там немножечко времени, где-то как-то приехать хотя бы на день, на два. Если получается на большее, я приезжаю на большее. Как только у меня нет ни проектов, ни спектаклей, я сразу еду туда к нему. То есть туда ближе к прифронтовой зоне. Да и живу с ним по возможности сколько могу. Он так же", - поделилась Пустовит.

Актриса отметила, что несмотря на любовь к профессии, в ее жизни приоритетом остаются отношения.

"Я очень люблю свою работу. Я все, но типа для меня это на первом месте отношения все равно. Ты должен выбирать человека. На самом деле это так, если задуматься, да ну нет же никакой гарантии, ничего. Нет, ну ничего", - призналась звезда "Тихой нави".

Анастасия Пустовит (фото: instagram.com/anastasiia.pustovit_volunteer)

По словам актрисы, за эти годы они не имели привычных для большинства пар совместных моментов - праздников, бытовых хлопот или переездов.

"Четыре года мы живем порознь по факту. У нас очень мало общих каких-то... Да люди за четыре года проходят там переезды, какие-то еще штуки, совместные праздники, подготовка к праздникам, все. Ничего всего этого не проходило. И я не выдерживаю, и я не выдерживала, и потом опять выдерживала, и потом опять не выдерживала. И такие качели были... Очень сложно. Очень", - откровенно рассказала она.

В то же время артистка убеждена: главное в таких отношениях - постоянный диалог и отсутствие осуждения.

Анастасия Пустовит (фото: instagram.com/anastasiia.pustovit_volunteer)

"Ну, самое главное - это говорить обо всем. И мне очень повезло с мужем, который способен говорить и слушать. Бывает разные же ситуации бывают в жизни, но, наверное, диалог - это единственное, что даст возможность дальше продолжать", - отметила Пустовит.

Она также подчеркнула, что любимый - первый человек, которому она рассказывает обо всем, что происходит в ее жизни.

"Все, что со мной не случилось, первый человек, который узнает обо всем, что происходит в моей жизни, это он самый первый, а потом уже там родители и все. Но это самый первый человек о каких-то моих победах, о непобедах, о каких-то кризисных ситуациях, о каких-то моих злостях. Я обо всем ему говорю и он мне, я надеюсь, тоже говорит об этом", - сказала актриса.