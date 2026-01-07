ua en ru
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Григорий Решетник защитил диссертацию о шоу "Холостяк": сеть взорвалась шутками

Среда 07 января 2026 11:51
Григорий Решетник защитил диссертацию о шоу "Холостяк": сеть взорвалась шутками Григорий Решетник (фото: instagram.com/grisha_reshetnik)
Автор: Иванна Пашкевич

Телеведущий Григорий Решетник получил степень доктора философии, защитив диссертацию о реалити-шоу "Холостяк". Реакция сети не заставила себя ждать.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение ведущего проекта в Threads.

Сначала Решетник признался, что спокойно относится к иронической реакции в сети и признает право пользователей на критику.

"Признаться, до конца не понимаю иронии относительно моей диссертации, правда, вы имеете на то абсолютное право", - Григорий.

В то же время телеведущий отметил, что рад самому вниманию к научной тематике, ведь, по его мнению, наука должна отвечать вызовам времени.

"К тому же я благодарен вам, что наконец в тредс мы поднимаем тему науки, потому что она должна быть современной и актуальной", - сказал он.

Отдельно ведущий подробно описал свой образовательный и научный путь, который длился не один год.

Григорий Решетник защитил диссертацию о шоу &quot;Холостяк&quot;: сеть взорвалась шуткамиГригорий Решетник написал диссертацию на тему Холостяка (фото: knukim.edu.ua)

"Да, я действительно закончил университет на отлично, потом поступил в аспирантуру, начал преподавать, уже лет восемь как писать научную работу и в прошлом году - наконец защитил диссертацию и получил научную степень доктора философии", - поделился Григорий.

Темой научного исследования стало шоу "Холостяк" как феномен аудиовизуальной культуры.

По словам ученого, выбор темы был для него вполне осознанным и профессионально мотивированным.

"Тему исследования выбрал не мифическую, а близкую для меня, ведь 15 лет как причастен к созданию самого популярного реалити", - рассказал Решетник.

Он также подчеркнул, что сочетание практики и теории считает своим преимуществом.

Отдельное внимание телеведущий уделил реакции студентов и своей преподавательской работе.

Григорий Решетник защитил диссертацию о шоу &quot;Холостяк&quot;: сеть взорвалась шуткамиГригорий Решетник написал диссертацию на тему Холостяка (фото: knukim.edu.ua)

"Студенты говорят, что гордятся своим преподавателем и для меня это самая большая ценность", - написал Григорий.

В конце ученый жизненной позицией и советом для молодежи, которая сталкивается с критикой и обесцениванием.

"Я частенько повторяю - в вас часто будут бросать камни и пытаться обесценить достижения, однако, самое главное, будьте верны себе, не изменяйте идеалам, принципам, действуйте, никогда не опускайте руки и ежедневно становитесь лучшей версией самих себя", - обратился к пользователям он.

Известно, что диссертация телеведущего опубликована на сайте КНУКиИ и насчитывает 217 страниц.

В выводах говорится о том, что "Холостяк" одновременно является серьезной историей о любви и самоироничным развлекательным спектаклем.

Григорий Решетник защитил диссертацию о шоу &quot;Холостяк&quot;: сеть взорвалась шуткамиРешетник на защите десертации о "Холостяке" (фото: threads.com/@grisha_reshetnik)

Реакция украинцев

В соцсетях, в частности в Threads, новость о защите восприняли с юмором. Пользователи активно делились шутками и мемами.

  • Шановні культурологи та колеги (я все ще аспірант, правда спец. С1, "Економіка та міжнародні економічні відносини"), а хтось захищатиметься по серіалу "Сліпа"? Це теж, ще той культурний феномен...
  • Цікаво на захисті Гріша роздавав троянди?
  • Ти: вчишся 4 роки в аспірантурі, готуєш статті, береш участь в конференціях, описуєш дослідження. Решетнік: написав дисертацію про те, як якийсь Тарасік за сценарієм буде вибирати Ірочку чи Настю
  • Нам свого часу на журфаці давали завдання дивитися "Битву екстрасенсів" і "Кохана, ми вбиваємо дітей". І на основі цього писати есе про порушення етичних стандартів журналістики, тому у темі дисертації Гріши, як на мене, ой як багато є про що писати
  • Піз..ц, один великий внесок в розвиток кіно і телебачення робить, інший дисертацію захищає. Куди катиться Холостяк і цей світ

Несмотря на волну иронии, сам Григорий Решетник подчеркивает: современная наука имеет право исследовать массовую культуру, а реалити-шоу давно стали важной частью культурного пространства.

