"Лучший подарок на праздники": Кравец растрогала кадрами встречи мужа-военного с детьми

Украинская актриса и ведущая Елена Кравец показала трогательную встречу мужа-военного с их 9-летними двойняшками накануне Пасхи.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram звезды.
Так, на кадрах видно, как поздно вечером Сергей заходит в комнату детей, когда те уже готовились ко сну.
Для 9-летних Ивана и Екатерины появление отца стало настоящим сюрпризом. Только увидев его, они сразу бросились к нему в объятия.
Актриса дала понять, что этот приезд стал неожиданностью не только для детей, но и для всей семьи.
"Лучший подарок на праздники!" - написала Кравец.
Известно, что муж Елены Кравец Сергей после начала полномасштабного вторжения стал на защиту Украины и присоединился к рядам Вооруженных сил.
Ранее юмористка уже откровенно говорила о непростых этапах в семейной жизни.
В частности, в интервью Маше Ефросининой в 2021 году она рассказывала о кризисе среднего возраста, который они оба переживали, а также о серьезных изменениях после рождения двойни в 2016 году.
В апреле 2025 года Сергей Кравец впервые за долгое время публично высказался об отношениях с женой.
Это произошло на премьере моноспектакля Елены Кравец в театре имени Ивана Франко в Киеве.
Тогда он отметил, что, несмотря на трансформации, которые принесла война, их чувства удалось сохранить.
В то же время разговоры о возможном разводе пары усилились после слов актрисы со сцены во время моноспектакля в ноябре 2025 года.
Тогда Кравец поделилась личной историей, связанной со смертью матери, и призналась, что на мамин вопрос о муже ответила утвердительно, хотя на самом деле это было неправдой.
Многие восприняли эти слова как намек на изменения в ее личной жизни.
Дополнительную волну слухов вызвал и недавний комментарий актрисы журналистке Наталье Тур.
Елена Кравец охарактеризовала ситуацию в браке фразой "Все сложно", однако уточнила, что официально с Сергеем они не разведены.
