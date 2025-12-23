Лучшие в 2025-м: НОК назвал героев спортивного года

Триумфаторы года

Лучшими спортсменами стали каноистка Людмила Лузан - среди женщин и прыгун в воду Алексей Середа - среди мужчин.

Решение принимала экспертная комиссия НОК, которая оценивала результаты выступлений украинцев на ведущих международных соревнованиях сезона.

Лузан в женском рейтинге опередила фехтовальщицу Владу Харькову и художественную гимнастку Таисию Онофрийчук.

Среду признали лучшим стрелка Павла Коростылева и спортивного гимнаста Назара Чепурного.

Людмила Лузан (фото: Федерация каноэ Украины)

Рекордный год Лузан

Украинская каноистка провела феноменальный сезон, став четырехкратной чемпионкой мира.

На мировом форуме в Милане украинка вошла в историю, завоевав четыре золотые медали и победив во всех заездах, в которых участвовала.

Лузан стала чемпионкой в одиночке на 200 и 500 метров, а также вместе Ириной Федорив - в каноэ-двойке на аналогичных дистанциях.

Алексей Середа (фото: Федерация Украины по прыжкам в воду)

Как Середа стал самым титулованным

Прыгун в воду стал серебряным призером чемпионата мира в Сингапуре и трижды поднимался на высшую ступеньку пьедестала чемпионата Европы.

В течение сезона Середа также получил бронзовую медаль этапа Кубка мира в Канаде. А в суперфинале Кубка мира в Пекине он вместе с Марком Гриценко завоевал "бронзу".

"Серебро" мирового первенства сделало Середу самым титулованным украинским прыгуном в воду в истории чемпионатов мира.

Тренеры и молодые таланты года

Лучшими тренерами года стали наставники главных триумфаторов сезона - Николай Мацапура (тренер Лузан) и Тамара Токмачева (наставница Середы).

В категории "Молодые спортсмены года" НОК отметил Рафаэль Казбекову и Никиту Шеремета - победителей юниорских чемпионатов мира по скалолазанию и плаванию соответственно.