Лучшая гонка украинцев на Олимпиаде: Мандзин и Пидручный спрогрессировали в персьюте

На Зимних олимпийских играх-2026 состоялась мужская гонка преследования по биатлону. Украину в этой дисциплине представляли Виталий Мандзин и Дмитрий Пидручный.
О том, как прошли соревнования, кто победил и как выступили украинцы - рассказывает РБК-Украина.
Мандзин по итогам спринта стартовал с 24-й позиции, Пидручный - с 27-й.
На первом огневом рубеже оба украинца допустили по одному промаху. Впрочем, из-за непростых условий большинство соперников также не отстрелялись чисто, поэтому наши биатлонисты сохранили свои позиции без существенных потерь.
Вторую стрельбу Пидручный провел безошибочно и сумел подняться выше, тогда как Мандзин заработал еще один штрафной круг.
На третьем рубеже капитан сборной Украины снова отработал чисто и улучшил свое положение, поднявшись на 18-е место. Мандзин с одним промахом оставался в середине третьего десятка.
Решающей стала заключительная стрельба: Мандзин закрыл все мишени, тогда как Пидручный допустил промах. В итоге именно Мандзин стал лучшим среди украинцев, финишировав 16-м. Пидручный пересек финишную линию 20-м.
Победу в гонке одержал швед Мартин Понсилуома. Серебряную награду завоевал норвежец Штурла Легрейд.
Француз Эмильен Жаклен лидировал до последнего огневого рубежа, однако два штрафных круга лишили его шансов на победу - в итоге он стал бронзовым призером.
Биатлон. Гонка преследования, мужчины
Ранее мы представили расписание выступлений украинцев и медальных финалов 15 февраля на Олимпиаде-2026.