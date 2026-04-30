"Даже в тюрьме есть сроки". Пустовит о несправедливости в армии и собственной мобилизации

19:15 30.04.2026 Чт
2 мин
Актриса поделилась, думает ли присоединиться к ВСУ и какие проблемы видит в армии
aimg Сюзанна Аль Мариди
Анастасия Пустовит (фото: РБК-Украина)

Украинская актриса Анастасия Пустовит поделилась, как относится к возможности собственной мобилизации. Она также высказалась о несправедливости, с которой сталкиваются военные.

Что сказала Пустовит о собственной мобилизации

Актриса, любимый которой защищает Украину в рядах ВСУ, ранее думала присоединиться к армии.

Она призналась, что еще не приняла окончательное решение. Сейчас имеет внутренние сомнения, которые мешают сделать шаг в этом направлении.

"Это такой сложный вопрос. Здесь очень много моих отговорок, почему я не мобилизуюсь. Очень много моей слабости. Я перманентно чувствую вину за свою немобилизацию", - призналась она.

Анастасия Пустовит о мобилизации (фото: РБК-Украина)

О несправедливости в армии

Отдельно актриса, которая имеет опыт волонтерства и личные связи с военными, высказалась о несправедливости, которая существует в армии.

"Зарплата и отсутствие демобилизации. Это просто ужасно, что ребята чувствуют себя заложниками армии. Особенно добровольцы, особенно те, кто пошли в начале. Даже в тюрьме есть сроки, когда ты выйдешь", - отметила Пустовит.

"Я понимаю, что нас меньше, чем их. Прекрасно понимаю, что тех людей, которые имеют уже такой опыт, как, например, у моего парня, уже никто никуда не отпустит. Но ведь из-за того, что людей мало, на нем колоссальная нагрузка. А пехота, которая по 200 дней находится, это не нормально", - добавила она.

Обратила внимание Анастасия и на уровень финансового обеспечения военных в тылу.

"Что это значит: тыловик получает 20 тысяч? Охранник в АТБ получает больше. Вы что одурели что ли? Как такое может быть? Вот и несправедливость, что для нас это все вдруг стало нормой", - подчеркнула она.

