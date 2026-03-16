NAVI снова чемпионы: украинская команда выиграла ESL Pro League Season 23

Украинский киберспортивный гранд Natus Vincere стал чемпионом престижного турнира ESL Pro League Season 23. В решающем противостоянии в Швеции "рожденные побеждать" одолели сопротивление Aurora Gaming.

Українська організація Natus Vincere (NAVI) завоювала золоті нагороди на турнірі серії ESL Pro League Season 23 по дисципліні Counter-Strike 2.

В финальном поединке, состоявшемся 15 марта в Стокгольме, отечественный коллектив переиграл турецкий состав Aurora Gaming с общим счетом 3:1.

Ход финальной серии

Решающая встреча проходила в формате "best of 5". NAVI уверенно начали серию, забрав в свой актив карту Mirage с результатом 13:7.

На второй локации, Anubis, соперник сумел навязать борьбу и минимально вырвать победу (11:13), сравняв счет в матче.

Однако развить успех турецкой команде не удалось. Украинцы перехватили инициативу и доказали свое преимущество на двух следующих картах:

Nuke - 13:8;

Dust II - 13:9.

Главным героем встречи стал снайпер NAVI Игорь "w0nderful" Жданов.

Игрок продемонстрировал впечатляющую статистику с рейтингом 1.56, выиграв семь ключевых клатчей.

Именно его действия на Dust II поставили точку в чемпионском забеге команды.

Значимость победы и призовой фонд

Для Natus Vincere этот трофей стал первым на турнирах тир-1 уровня за последние 518 дней.

Последний раз команда поднимала кубок еще на IEM Rio 2024. Кроме того, это дебютный успех коллектива в текущем календарном году.

Стоит отметить, что на пути к финалу украинский ростер в плей-офф также выбил из соревнований The Mongolz и команду FUT.

Интересно, что нынешний соперник Aurora Gaming ранее выступал под тегом Eternal Fire.

Последний раз команды встречались в финале 20-го сезона этой же лиги в сентябре 2024 года, где NAVI также праздновали победу, но в более тяжелой борьбе со счетом 3:2.