Наталка Денисенко удивит выступлением в "Танцях з зірками": со шваброй и на каблуках (фото)

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram Денисенко.

Что Денисенко рассказала о своем номере на "Танцях з зірками"

Актриса поделилась, что всегда позволяла себе быть разной и не пыталась соответствовать навязанным стандартам красоты. Именно поэтому на паркет она выйдет в ярком и неожиданном образе.

"Я никогда не боялась выглядеть смешной или не привлекательной! Наоборот, актерская профессия всегда манила меня тем, что можно раскрыть в себе такие грани личности, о которых ты не догадываешься", - отметила она.

Денисенко в "Танцях з зірками" (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

По словам актрисы, будущий номер в паре с хореографом Антоном Нестерко станет для нее не просто танцем. Она подчеркнула, что постановка имеет глубокий смысл и особое послание.

"Наш танец - это не просто мое актерское мастерство и танцевальная техника Антона. Когда мы думали над постановкой, я четко знала, что именно хочу сказать всем зрителям, а точнее всем украинским женщинам", - заинтриговала она.

Денисенко также пообещала, что их номер удивит и подарит светлые эмоции.

"Мы обещаем вас удивлять, и дарить самые светлые эмоции, а вы - обещайте донатить на прицельную эвакуацию и голосовать за нашу пару номер 8", - добавила она.

Каким будет выступление Денисенко в "Танцях" (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Что известно о "Танцях з зірками" 2025

Кроме Денисенко и Нестерко, на паркет также выйдут Руслана Данилкина, Василий Байдак, Неля Шовкопляс, Женя Галич, Наталья Островская, Никита Добрынин, Натали Солоник, Даша Квиткова, KOLA, Павел Текучев и Григорий Решетник.

Среди танцовщиков - Евгений Кот, Юлия Сахневич, Александр Прохоров, Павел Симакин, Анна Манжула, Анна Карелина, Яна Цибульская, Макс Леонов, Виталий Загоруйко, Надин и Сергей Ефремов.

Предновогодний выпуск выйдет 28 декабря в 20:00 на 1+1 Украина под названием "Танці з зірками. Рух до життя". Проект будет иметь благотворительную - будут собирать на прицельную эвакуацию военных.