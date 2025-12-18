ua en ru
Какими будут "Танці з зірками": Могилевская заинтриговала появлением с Дикусаром и Кухар (фото)

Четверг 18 декабря 2025 23:17
Какими будут "Танці з зірками": Могилевская заинтриговала появлением с Дикусаром и Кухар (фото) Могилевская розповіла про "Танці з зірками" 2025 (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Украинская певица Наталья Могилевская присоединилась к составу жюри благотворительного спецвыпуска "Танців з зірками". Она показала фото с коллегами Дмитрием Дикусаром и Екатериной Кухар, а также раскрыла новые детали проекта.

Какими будут "Танці з зірками" 2025

Могилевская показалась в составе жюри с военным и хореографом Дмитрием Дикусаром и балериной Екатериной Кухар. На снимке они позируют в стильных нарядах, в которых будут оценивать выступления звездных пар.

В подписи к публикации певица призналась, что впервые будет в составе жюри, и заодно заинтриговала выйходом на паркет.

"Впервые в составе жюри любимого проекта "Танці з зірками". Очень волнуюсь, потому что выйду на паркет с румбой и для меня это большая честь. Спасибо всем организаторам за этот благотворительный проект, который собирает деньги на самую важную вещь - прицельную эвакуацию! Вы представляете, насколько это важно? Я счастлива быть причастной к этому", - поделилась она.

Какими будут &quot;Танці з зірками&quot;: Могилевская заинтриговала появлением с Дикусаром и Кухар (фото)Кухар, Дикусар и Могилевская (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Кстати, для военного Дикусара это тоже первый опыт судейства. С начала полномасштабного вторжения он присоединился к защите страны от российской агрессии и с тех пор редко выходит на связь.

Опыт Могилевской в "Танцях з зірками"

Впервые артистка приняла участие в проекте в 2006 году. Тогда ее партнером был Влад Яма, с которым она попала в финал. Пара получила второе место в проекте, уступив Зеленскому и Шоптенко. Они повторили тот же успех и в третьем сезоне.

На этом Могилевская останавливаться не стала. Спустя почти 10 лет, в 2017-м, она вернулась в обновленное шоу и победила. Тогда она выступала в паре с Игорем Кузьменко, а ее оппонентами в финале были Надя Дорофеева и Евгений Кот.

Напомним, "Танці з зірками" 2025 покажут 28 декабря в 20:00 на 1+1 Украина. На паркет выйдут Руслана Данилкина, Василий Байдак, Неля Шовкопляс, Женя Галич, Наталья Островская, Никита Добрынин, Натали Солоник, Даша Квиткова, KOLA, Павел Текучев, Наталка Денисенко и Григорий Решетник.

К обновленному составу жюри также присоединился певец Дмитрий Монатик.

Танці з зірками Новости шоу-бизнеса Наталья Могилевская
