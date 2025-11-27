Надя из "Холостяка" раскрыла, какая именно женщина нужна Цымбалюку

Почему Надя чувствовала, что не получит розу

На Церемонии Тарас не дал участнице заветный цветок, объяснив это тем, что между ними лишь "дружеский вайб".

Авраменко призналась, что была готова к такому развитию событий. Причина в том, что во время их свидания она не смогла открыться так, как хотелось бы.

"Я мало открылась, мало разговаривала на какие-то более глубокие темы, поэтому у меня было такое подозрение", - объяснила участница.

Также она призналась, что могла бы создать пару с Цымбалюком, но при определенных условиях.

"Для этого нужно было сделать много работы. У меня характер немножко тяжеловат. Мне нужно было больше открыться с женской стороны, а для этого нужно только время и общение с мужчиной, с которым я строю отношения", - подчеркнула она.

Почему Надя не получила розу (фото: instagram.com/_avramenko__)

Какая женщина нужна Цымбалюку

В то же время Надежда четко сформулировала, какую женщину видит рядом с актером. После непродолжительного общения с ним она поняла, чего ей не хватило.

"Это должна быть реализованная, но более слабая все равно девушка. Слабая в том плане, что более женственная, мягкая, которая умеет эту кошечку в себе показать", - поделилась она.

Напомним, сейчас в проекте "Холостяк" осталось 8 участниц, которые продолжают бороться за сердце актера. Среди таких: Дарья Романец, Ирина Пономаренко, Настя Половинкина, Валерия Жуковская, Оксана Шанюк, Ирина Кулешина, Надин Головчук и Ольга Дзундза.

Ранее Авраменко также раскритиковала участниц, которые после вылета жалуются на проект и его условия.