Надя из "Холостяка" раскрыла, какая именно женщина нужна Цымбалюку

Участница "Холостяка-14" Надежда Авраменко, которая покинула проект в 4 выпуске, поделилась своими эмоциями после прощания с Тарасом Цымбалюком и рассказала, какую женщину видит рядом с главным героем.
Об этом Надежда рассказала в интервью РБК-Украина.
На Церемонии Тарас не дал участнице заветный цветок, объяснив это тем, что между ними лишь "дружеский вайб".
Авраменко призналась, что была готова к такому развитию событий. Причина в том, что во время их свидания она не смогла открыться так, как хотелось бы.
"Я мало открылась, мало разговаривала на какие-то более глубокие темы, поэтому у меня было такое подозрение", - объяснила участница.
Также она призналась, что могла бы создать пару с Цымбалюком, но при определенных условиях.
"Для этого нужно было сделать много работы. У меня характер немножко тяжеловат. Мне нужно было больше открыться с женской стороны, а для этого нужно только время и общение с мужчиной, с которым я строю отношения", - подчеркнула она.
В то же время Надежда четко сформулировала, какую женщину видит рядом с актером. После непродолжительного общения с ним она поняла, чего ей не хватило.
"Это должна быть реализованная, но более слабая все равно девушка. Слабая в том плане, что более женственная, мягкая, которая умеет эту кошечку в себе показать", - поделилась она.
Напомним, сейчас в проекте "Холостяк" осталось 8 участниц, которые продолжают бороться за сердце актера. Среди таких: Дарья Романец, Ирина Пономаренко, Настя Половинкина, Валерия Жуковская, Оксана Шанюк, Ирина Кулешина, Надин Головчук и Ольга Дзундза.
Ранее Авраменко также раскритиковала участниц, которые после вылета жалуются на проект и его условия.
