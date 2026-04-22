ua en ru
Ср, 22 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

"Моя вторая мама": Козловский показал редкое фото с родной сестрой

11:20 22.04.2026 Ср
2 мин
Певец также растрогал теплыми словами о самом близком человеке
aimg Иванна Пашкевич
"Моя вторая мама": Козловский показал редкое фото с родной сестрой Виталий Козловский (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)

Украинский певец Виталий Козловский впервые за долгое время показал свою сестру Елену, которая пришла поддержать его на концерте и пришла в гримерку.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram артиста.

Во время выступления музыкант посвятил часть шоу теплым словам в адрес родного человека.

Впоследствии в соцсетях он поделился совместными воспоминаниями и рассказал, какое важное место сестра занимает в его жизни.

По словам Козловского, еще с детства Елена заботилась о нем почти как мама.

С годами их связь только укрепилась: именно ей он доверял самое личное, обращался за поддержкой и просил совета.

&quot;Моя вторая мама&quot;: Козловский показал редкое фото с родной сестройКозловский показался с сестрой (скриншот)

Певец признался, что очень ценит ее заботу, любовь и радуется каждой встрече.

"Вчера обнял ее и мне стало так тепло-тепло. Очень соскучился. Это Елена. Моя сестра, моя вторая мама. Это она закрывала меня в комнате в детстве и не выпускала, пока не доем суп. Это с ней были первые мои концерты перед телевизором с дезодорантами в руках вместо микрофонов. К ней я шел делиться самым сокровенным и просить советов. Счастлив, что мы встретились! Люблю сильно", - растрогал певец.

&quot;Моя вторая мама&quot;: Козловский показал редкое фото с родной сестройКозловский показал сестру (скриншот)

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
