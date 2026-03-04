Младшая дочь Сумской призналась, когда в последний раз виделась с сестрой, которая живет в РФ

Девушка призналась, что они с Антониной не виделись с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

В то же время она подчеркнула, что сохраняет теплые чувства к сестре и очень скучает по племянникам.

"Мы очень давно не виделись - еще с начала полномасштабного вторжения. Племянникам сейчас восемь и пять лет, и очень больно наблюдать за ними только через видео, видеть, как быстро они взрослеют", - рассказала Анна.

По словам дочери актерской четы, старшая сестра всегда играла важную роль в ее жизни.

"Кто для меня Тоня? Моя вторая мама. Конечно, мы и подруги, и так тоже можно сказать, но она всегда была для меня гораздо больше", - отметила девушка.

Она также добавила, что их мама чаще поддерживает связь с Антониной, ведь ей сложнее общаться на расстоянии.

Сумская с дочками (фото: (фото: instagram.com/olgasumska)

"Мама чаще общается с ней, а мне не всегда легко делиться эмоциями на расстоянии - значительно проще вживую", - пояснила Анна.

Девушка призналась, что надеется на будущую встречу с сестрой.

"Я надеюсь, что когда-то мы позволим себе поверить в большее - во встречи, в совместные моменты, в простую возможность быть вместе. Знаю, что не прощу себе, если этого не произойдет", - сказала младшая наследница Сумской.

Кроме того, она поделилась своим отношением к дружбе и кругу близких людей.

"Я не завожу много друзей вне семьи. Мои друзья - это моя семья. У меня на самом деле очень мало подруг - от силы три. Есть одна, которая самая близкая. Еще одна - тоже очень хорошая подруга, но она сейчас за границей. Мы учились вместе - сначала в школе, потом в университете. Это люди, которых я знаю давно, с которыми есть история", - рассказала Анна.

По ее словам, она очень осторожно относится к доверию.

"Я никого не подпускаю близко. Доверяю только своей семье. Видимо, такой у меня характер, потому что очень чутко вижу людей. Люди бывают разные - сегодня одни, завтра другие. И я это замечаю. Ценю качество, а не количество", - подытожила Борисюк.

Сумская и Борисюк с дочкой Анной (фото: (фото: instagram.com/olgasumska)

Где сейчас Антонина Паперная

Известно, что еще до начала полномасштабного вторжения России в Украину старшая дочь Ольги Сумской переехала в Москву.

Именно там она начала развивать свою актерскую карьеру, а впоследствии вышла замуж за российского актера Владимир Яглыч.

В браке с ним у Паперной родились двое детей - дочь и сын.

После 24 февраля 2022 года актриса публично не высказывалась с осуждением российской агрессии против Украины.

Сумская с дочерью Тоней (фото: (фото: instagram.com/olgasumska)

Сейчас она продолжает жить в России и участвует в съемках фильмов и телевизионных сериалов. В ее профиле в Instagram также указаны российские контакты агентов, которые занимаются кинопроектами.

Ольга Сумская редко комментирует ситуацию, связанную с дочерью. Впрочем, иногда актриса подчеркивает, что не может принимать решения за взрослого человека и не несет ответственности за его жизненный выбор.