Могилевская ошеломила, как на Крещение ныряла в ледяной водоем (видео)

Вторник 06 января 2026 13:50
Могилевская ошеломила, как на Крещение ныряла в ледяной водоем (видео) Наталья Могилевская (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Автор: Иванна Пашкевич

Певица Наталья Могилевская поздравила подписчиков с Крещением и показала традиционное купание в ледяной воде.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram звезды.

На опубликованных кадрах Могилевская появляется в белом полотенце и босиком идет по снегу к открытому бассейну под открытым небом.

Вокруг - зимний пейзаж, морозный воздух и атмосфера настоящего праздничного ритуала. После погружения певица не скрывает эмоций.

"Это просто невероятно", - поделилась она в видео.

В заметке под роликом исполнительница обратилась к своим подписчикам, поздравив их с праздником и поинтересовавшись, кто также поддерживает эту традицию.

"С праздником Крещения, друзья! Кто поддерживает традицию купания? Пусть святая вода дарит здоровье, а в душе всегда царит покой", - написала артистка.

Реакция фанов

Видео быстро вызвало активную реакцию в сети.

В комментариях пользователи по-разному отреагировали на видео. Часть подписчиков восхищаются смелостью артистки и поздравляют ее с праздником, тогда как другие обращают внимание на возможные риски такого купания и отмечают опасность резкого погружения в холодную воду.

  • Ви Мега! Захоплююсь! З Водохрещем! Чистих думок нам усім! Божого благословіння!
  • Зі святом вас та вашу родину, щастя, добра, кохання, благополуччя і мирного неба над головою!
  • Наталія це сміливо, але такий стрибок небезпечний
  • Боже, Наталочко ви що? Капець якийсь, я змерзла. Такий стрес для мене
  • Стирибок ДУЖЕ небезпечний. Люди, не повторюйте. Минулого року так жінка нирнула і її унесло течією. Не винирнула. І все це на очах сім’ї

Могилевская ошеломила, как на Крещение ныряла в ледяной водоем (видео)Могилевская нырнула в ледяную воду (скриншот)

