Могилевская ошеломила, как на Крещение ныряла в ледяной водоем (видео)
Певица Наталья Могилевская поздравила подписчиков с Крещением и показала традиционное купание в ледяной воде.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram звезды.
На опубликованных кадрах Могилевская появляется в белом полотенце и босиком идет по снегу к открытому бассейну под открытым небом.
Вокруг - зимний пейзаж, морозный воздух и атмосфера настоящего праздничного ритуала. После погружения певица не скрывает эмоций.
"Это просто невероятно", - поделилась она в видео.
В заметке под роликом исполнительница обратилась к своим подписчикам, поздравив их с праздником и поинтересовавшись, кто также поддерживает эту традицию.
"С праздником Крещения, друзья! Кто поддерживает традицию купания? Пусть святая вода дарит здоровье, а в душе всегда царит покой", - написала артистка.
Реакция фанов
Видео быстро вызвало активную реакцию в сети.
В комментариях пользователи по-разному отреагировали на видео. Часть подписчиков восхищаются смелостью артистки и поздравляют ее с праздником, тогда как другие обращают внимание на возможные риски такого купания и отмечают опасность резкого погружения в холодную воду.
- Ви Мега! Захоплююсь! З Водохрещем! Чистих думок нам усім! Божого благословіння!
- Зі святом вас та вашу родину, щастя, добра, кохання, благополуччя і мирного неба над головою!
- Наталія це сміливо, але такий стрибок небезпечний
- Боже, Наталочко ви що? Капець якийсь, я змерзла. Такий стрес для мене
- Стирибок ДУЖЕ небезпечний. Люди, не повторюйте. Минулого року так жінка нирнула і її унесло течією. Не винирнула. І все це на очах сім’ї
Могилевская нырнула в ледяную воду (скриншот)
