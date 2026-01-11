ua en ru
Костюк остановилась в шаге от титула WTA в Брисбене: финал против первой ракетки мира

Воскресенье 11 января 2026 10:02
Костюк остановилась в шаге от титула WTA в Брисбене: финал против первой ракетки мира Марта Костюк (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Вторая ракетка Украины Марта Костюк завершила выступления на престижных соревнованиях в Брисбене. Несмотря на поражение в решающем поединке против лидера мирового рейтинга, украинка продемонстрировала лучший теннис в карьере.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат встречи.

Триумфальный путь к финалу и встреча с лидером WTA

Турнир серии WTA 500 в Австралии стал для Марты Костюк настоящим бенефисом.

На пути к финалу киевлянка создала серию сенсаций, последовательно выбив трех представительниц первой десятки мирового зачета, Аманду Анисимову (№3 WTA), Мирру Андрееву (№9) и Джессику Пегулу (№6).

Однако в финальной стадии украинке противостояла "нейтральная" теннисистка Арина Сабаленка. Это была уже пятая очная встреча спортсменок, и, к сожалению, Марте снова не удалось подобрать ключ к игре первой ракетки мира.

Ход финального противостояния

Начало матча выдалось сложным для украинки - она отпустила соперницу в отрыв (0:3).

Найдя свой темп, Костюк смогла сравнять счет, однако при счете 4:5 допустила ошибки на собственной подаче, что позволило Сабаленке закрыть сет.

Вторая партия развивалась по аналогичному сценарию. Несмотря на три эйса за матч и отчаянную борьбу, Марта не смогла перехватить инициативу. Поединок длился 1 час 19 минут и завершился со счетом 4:6, 3:6.

Статистика указывает на преимущество соперницы в стабильности, ведь Костюк допустила 15 невынужденных ошибок против 11 у оппонентки.

Эмоциональная речь и новый статус в рейтинге

Несмотря на спортивную неудачу в финале, выступление в Брисбене стало для Костюк знаковым достижением. Благодаря заработанным 325 очкам украинская теннисистка со следующей недели официально возвращается в топ-20 лучших игроков планеты.

Во время церемонии награждения Марта обратилась к мировому сообществу, напомнив о тяжелых условиях, в которых находятся ее соотечественники из-за войны:

"Я играю каждый день с болью в сердце. В Украине сейчас тысячи людей без света и тепла при температуре -20 градусов. Моя сестра вынуждена спать под тремя одеялами из-за холода", - сказала украинка.

"Мне очень больно жить в этой реальности каждый день, но я была невероятно тронута поддержкой и количеством украинских флагов на трибунах", - отметила Костюк.

Это был четвертый финал в карьере Марты на уровне WTA. Сейчас в активе украинки остается один титул, добытый в марте 2023 года в Остине.

Ранее мы сообщали, что Элина Свитолина выиграла титул на турнире в Окленде, переиграв в финале представительницу Китая.

Также читайте, как Даяна Ястремская сокрушила рейтинговую соперницу на турнире в Австралии.

