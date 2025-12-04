ua en ru
Мбаппе близок к рекорду Роналду: сколько надо забить французу до конца года

Четверг 04 декабря 2025 11:11
UA EN RU
Мбаппе близок к рекорду Роналду: сколько надо забить французу до конца года Фото: Килиан Мбаппе (x.com/LaLiga)
Автор: Андрей Костенко

Нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе почти вплотную приблизился к историческому достижению легендарного Криштиану Роналду в матчах за "Королевский клуб".

Что нужно французу для установления исторического рекорда - рассказывает РБК-Украина.

Голы в течение года

Благодаря дублю в матче Ла Лиги против "Атлетика" (3:0) француз довел свою результативность в 2025 году до 55 голов.

Это четвертый подобный показатель в истории "сливочных". Большей результативности достигал только Роналду, которому принадлежит и абсолютный рекорд, установленный в 2013 году (59 голов).

Больше всего голов за календарный год в составе "Реала":

  1. Криштиану Роналду, 2013 - 59 голов
  2. Криштиану Роналду, 2012 - 58
  3. Криштиану Роналду, 2014 - 56
  4. Килиан Мбаппе, 2025 - 55
  5. Криштиану Роналду, 2015 - 54
  6. Криштиану Роналду, 2011 - 53

Шанс на исторический рекорд

До конца года француз еще имеет шанс догнать легендарного португальца. Для этого ему нужно отличиться четыре раза в четырех матчах "сливочных", оставшихся в 2025-м.

Матчи "Реала" в 2025 году:

  • 7 декабря, "Сельта" (Ла Лига)
  • 10 декабря, "Манчестер Сити" (Лига чемпионов)
  • 14 декабря, "Алавес" (Ла Лига)
  • 20 декабря, "Севилья" (Ла Лига)

Всего в текущем году Килиан отличился уже 62 раза. К 55 голам за "Реал" он добавил еще 7 - в составе сборной Франции.

Ранее мы сообщили, что Месси побил рекорд, который не могли преодолеть десятилетиями.

Также узнайте, как Холанд забил 100 голов в АПЛ быстрее всех в истории.

