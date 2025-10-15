Месси побил уникальный рекорд Неймара: о чем идет речь

Месси обошел Неймара и приблизился к рекорду Пушкаша

В матче, который состоялся 15 октября в Форт-Лодердейле (США), аргентинцы доминировали от первого до последнего свистка.

На счету Месси - 59-й и 60-й ассисты за сборную, что позволило ему обойти Неймара (59) и выйти на первое место в истории международного футбола по этому показателю.

В целом карьерная статистика Месси включает 398 результативных передач, а до рекорда Ференца Пушкаша ему осталось шесть ассистов.

Кто забивал в разгромном матче

Уже на 14-й минуте Алексис Мак Аллистер открыл счет, а затем Гонсало Монтиель удвоил преимущество после передачи Месси.

До перерыва Мак Аллистер оформил дубль. Во втором тайме автоголом отметился Эчеваррия, а Лаутаро Мартинес забил дважды, воспользовавшись пасами Николаса Гонсалеса и Лионеля Месси.

Месси продолжает удивлять формой в МЛС и сборной

Этот поединок стал для 38-летнего Месси особенным - два ассиста позволили ему установить новый рекорд сборной и закрепить статус одного из лучших ассистентов в истории футбола.

Лионель Месси демонстрирует невероятную форму: в трех последних матчах, включая выступления в МЛС, на его счету 2 гола и 6 ассистов.

Сборная Аргентины продолжает подготовку к чемпионату мира-2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике. Для Месси этот турнир может стать последним в футболке национальной команды, но его история еще далека от завершения.