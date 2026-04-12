Смотрите, какой шедевр: невероятный гол Малиновского, от которого голкипер потерял дар речи (видео)

Украинский полузащитник Руслан Малиновский снова заставил капитулировать итальянских голкиперов. В матче 32-го тура Серии А против "Сассуоло" лидер сборной Украины отметился невероятным голом издали, который претендует на звание лучшего в туре. Поединок запомнился не только шедевром украинца, но и настоящей дракой и двумя удалениями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Серия А. 32-й тур

"Дженоа" - "Сассуоло" - 2:1

Голы: Малиновский, 18, Экубан, 84 - Коне, 57

Удаление: Эллертссон ("Дженоа"), 45+2 (прямая красная), Берарди ("Сассуоло"), 45+2 (прямая красная)

Пушка Малиновского

Руслан открыл счет уже на 18-й минуте встречи. Получив передачу от Бальданци, украинец решился на свой фирменный удар левой из-за пределов штрафной площади. Мяч на бешеной скорости влетел в угол ворот - голкипер "Сассуоло" лишь провел снаряд взглядом.

Драка и развязка

Концовка первого тайма превратилась в триллер. После жесткого стыка на поле вспыхнула потасовка. Арбитр был вынужден усмирять страсти радикально: Эллертссон из "Дженоа" и лидер соперников Берарди получили прямые красные карточки за участие в драке.

Во втором тайме "Сассуоло" удалось отыграться благодаря усилиям Коне. Судьбу встречи решил Экубан, который на 84-й минуте принес "грифонам" важнейшую победу - 2:1.

Статистика украинца

Сам Малиновский покинул поле на 55-й минуте. В начале матча украинец увидел желтую карточку, из-за которой теперь пропустит следующий тур.

За свое выступление Малиновский получил самую высокую оценку от статистического портала Sofascore (6.7). Кроме забитого мяча, Руслан продемонстрировал высокую культуру паса (32 точные передачи) и выполнил три опасных лонгбола.

Турнирное положение

Благодаря этому успеху "Дженоа" набрала 36 очков и поднялась на 13-ю строчку. Отрыв от опасной зоны вылета составляет уже солидные 9 баллов, что обещает команде Малиновского спокойный финиш сезона.