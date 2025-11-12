ua en ru
Ср, 12 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Мерил Стрип и Энн Хэтэуэй снова вместе: вышел первый тизер "Дьявол носит Prada-2"

Среда 12 ноября 2025 22:42
UA EN RU
Мерил Стрип и Энн Хэтэуэй снова вместе: вышел первый тизер "Дьявол носит Prada-2" Кадр из тизера "Дьявол носит Prada 2"
Автор: Иванна Пашкевич

В сети появился первый тизер долгожданного продолжения культовой ленты "Дьявол носит Prada", в котором снова встретились Мерил Стрип и Энн Хэтэуэй.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на 20th Century Studios.

Две обладательницы "Оскара" снова возвращаются к своим легендарным ролям в фильме "Дьявол носит Prada 2", премьера которого запланирована на следующее лето.

Для Стрип эта картина станет первой после фильма "Не смотри вверх" (2021), а недавно актриса также подписала контракт на главную роль в триллере "Полезные идиоты" вместе с Сигурни Уивер.

В главный актерский состав вернутся Эмили Блант и Стэнли Туччи, а новым лицом станет Кеннет Брана, который сыграет мужа героини Стрип - тиранического редактора Миранды Пристли.

В ленте также появятся Симона Эшли, Рэйчел Блум, Люси Лью, а также приглашенные звезды - Леди Гага и Сидни Суини в эпизодических ролях.

Режиссером сиквела снова выступает Дэвид Франкель. По сюжету, Миранда Пристли вынуждена приспосабливаться к новым реалиям - упадку журнальной индустрии.

Ей предстоит восстановить отношения со своей бывшей ассистенткой Эмили (Блант), которая теперь возглавляет роскошный модный бренд и решает вопросы его рекламы.

Оригинальная комедия 2006 года, снятая по роману Лорен Вайсбергер, собрала более 326 миллионов долларов в мировом прокате и вдохновила на создание мюзикла в стиле Вест-Энда.

"Когда мы снимали первую часть, никто не мог представить, насколько глубоким и влиятельным станет этот фильм", - вспоминала Эмили Блант в сентябре.

По ее словам, история имеет "глубокое эмоциональное значение" и для нее, и для Стэнли Туччи, который позже стал ее зятем.

Считается, что образ Миранды Пристли был вдохновлен реальной личностью - Анной Винтур, бывшим главным редактором Vogue.

Винтур недавно призналась, что фильм ей понравился.

"В нем было много юмора, остроумия и, конечно, Мерил Стрип. Эмили Блант тоже была блестящей. В целом это был отличный шанс для всех нас", - сказала она.

Мерил Стрип и Энн Хэтэуэй снова вместе: вышел первый тизер &quot;Дьявол носит Prada-2&quot;Кадр из тизера "Дьявол носит Prada 2"

Съемки нового фильма уже вызвали большой интерес у фанатов: фотографы замечали актеров в Бруклине и Милане.

Этот год также станет определяющим для Энн Хэтэуэй. Она появится сразу в нескольких проектах - в драме Дэвида Лоури "Мать Мэри" вместе с Микаэлой Коэл (музыку к фильму создает Charlie XCX), в триллере "Верити"по роману Коллин Гувер с Дакотой Джонсон, в научно-фантастической ленте "Улица Флауэрвейл" с Юэном Макгрегором, а также в масштабной "Одиссее" Кристофера Нолана, где играют Том Холланд и Зендая.

Премьера "Дьявол носит Prada 2" запланирована на летний сезон, когда на большие экраны также выйдут другие ожидаемые продолжения - "История игрушек 5", "Миньоны 3" и "Человек-паук: Новый день".

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Мэрил Стрип Актеры Звёзды
Новости
Отставка Гринчук. Стало известно, кто будет исполнять обязанности министра энергетики
Отставка Гринчук. Стало известно, кто будет исполнять обязанности министра энергетики
Аналитика
ГБР под прицелом. Что не так с делами Бюро и возможна ли его реформа
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия ГБР под прицелом. Что не так с делами Бюро и возможна ли его реформа