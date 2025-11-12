Меріл Стріп і Енн Гетевей знову разом: вийшов перший тизер "Диявол носить Prada-2"

У мережі з’явився перший тизер довгоочікуваного продовження культової стрічки "Диявол носить Prada", у якому знову зустрілися Меріл Стріп і Енн Гетевей.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на 20th Century Studios .

Дві володарки "Оскара" знову повертаються до своїх легендарних ролей у фільмі "Диявол носить Prada 2", прем’єра якого запланована на наступне літо.

Для Стріп ця картина стане першою після фільму "Не дивись вгору" (2021), а нещодавно акторка також підписала контракт на головну роль у трилері "Корисні ідіоти" разом із Сігурні Вівер.

До головного акторського складу повернуться Емілі Блант і Стенлі Туччі, а новим обличчям стане Кеннет Брана, який зіграє чоловіка героїні Стріп - тиранічної редакторки Міранди Прістлі.

У стрічці також з’являться Сімона Ешлі, Рейчел Блум, Люсі Лью, а також запрошені зірки - Леді Гага та Сідні Суїні в епізодичних ролях.

Режисером сиквелу знову виступає Девід Франкель. За сюжетом, Міранда Прістлі змушена пристосовуватися до нових реалій - занепаду журнальної індустрії.

Вона має відновити стосунки зі своєю колишньою асистенткою Емілі (Блант), яка тепер очолює розкішний модний бренд і вирішує питання його реклами.

Оригінальна комедія 2006 року, знята за романом Лорен Вайсбергер, зібрала понад 326 мільйонів доларів у світовому прокаті та надихнула на створення мюзиклу у стилі Вест-Енду.

"Коли ми знімали першу частину, ніхто не міг уявити, наскільки глибоким і впливовим стане цей фільм", - згадувала Емілі Блант у вересні.

За її словами, історія має "глибоке емоційне значення" і для неї, і для Стенлі Туччі, який пізніше став її зятем.

Вважається, що образ Міранди Прістлі був натхненний реальною особистістю - Анною Вінтур, колишньою головною редакторкою Vogue.

Вінтур нещодавно зізналася, що фільм їй сподобався.

"У ньому було багато гумору, дотепності та, звісно, Меріл Стріп. Емілі Блант теж була блискучою. Загалом це був чудовий шанс для всіх нас", - сказала вона.

Кадр з тизера "Диявол носить Prada 2"

Зйомки нового фільму вже викликали великий інтерес у фанатів: фотографи помічали акторів у Брукліні та Мілані.

Цього року також стане визначальним для Енн Гетевей. Вона з’явиться одразу у кількох проєктах - у драмі Девіда Лоурі "Мати Мері" разом із Мікаелою Коел (музику до фільму створює Charlie XCX), у трилері "Веріті" за романом Коллін Гувер з Дакотою Джонсон, у науково-фантастичній стрічці "Вулиця Флауервейл" з Юеном Макгрегором, а також у масштабній "Одіссеї" Крістофера Нолана, де грають Том Голланд і Зендая.

Прем’єра "Диявол носить Prada 2" запланована на літній сезон, коли на великі екрани також вийдуть інші очікувані продовження - "Історія іграшок 5", "Міньйони 3" та "Людина-павук: Новий день".