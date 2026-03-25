"Мне страшно". У Елены Мандзюк умерла собака: блогерша намекнула на жестокое преступление

У Елены Мандзюк умерла собака

Блогерша отметила, что еще накануне животное чувствовало себя хорошо.

"Сегодня утром умерла одна из моих собак, Рея. и мы подозреваем, что ее отравили. еще вчера она была жива, здорова, ласковая, была рядом, смотрела своими глазами, была частью нашего дома. а сегодня утром я нашла ее мертвой в комнате, в луже крови, которая шла из ее пасти", - шокировала подробностями Елена.

Она призналась, что смерть четвероногой стала сильным ударом для всей семьи.

Рея была не просто домашним любимцем, а настоящей частью дома и близким другом.

"Я, мои дети и семья потрясены, это не просто собака, это моя любовь, моя семья, моя душа. это друг, который доверял людям, который жил рядом с нами, который был беззащитным и кто-то мог просто жестоко отобрал у нее жизнь", - добавила она.

Собака Елены Мандзюк (фото: instagram.com/elena_mandziuk)

Также Мандзюк связала эту трагедию с давлением и волной агрессии, с которой, по ее словам, сталкивается уже длительное время из-за своей публичной позиции.

"Весь последний год я терпела все угрозы, гейт, унижения, оскорбления, запугивания, даже давление от собственного государства из-за своей позиции против чего-либо российского. но одно дело, когда бьют по мне словами и совсем другое, когда это переходит в реальную жизнь, когда страдает беззащитное животное, которое никому не сделало ничего плохого", - отметила она.

Звезда также не скрывает, что переживает тяжелое эмоциональное состояние после случившегося и боится думать о том, в каких муках могла умирать ее собака.

"Я в отчаянии, мне страшно и я не хочу осознавать то, что Рея могла умирала в муках", - написала Мандзюк.

Пока блогерша не сообщала, обращалась ли к правоохранителям или ветеринарам для установления точной причины смерти животного.