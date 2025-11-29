ua en ru
Мелания Трамп ворвалась в кинобизнес: о чем первая документалка (видео)

Суббота 29 ноября 2025 23:25
UA EN RU
Мелания Трамп ворвалась в кинобизнес: о чем первая документалка (видео) Мелания Трамп (фото: Getty Images)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Первая леди США ошеломила новостью о новой главе в своей жизни. Она заявила о запуске собственной продюсерской компании Muse Films, а также анонсировала документальный фильм о себе.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Мелании в сети X.

Мелания Трамп запускает собственную компанию

Первая леди заинтриговала изменениями в жизни, опубликовав 28 ноября короткий ролик с логотипом своей компании.

"Презентую: Muse Films. Моя новая продюсерская компания", - лаконично написала она.

В то же время жена президента США объявила дату выхода документального фильма о себе. Лента выйдет в кинотеатрах.

"Фильм "Мелания" эксклюзивно выйдет в прокат 30 января 2026 года", - отметила она.

Подробности фильма о Мелании Трамп

Как стало известно ранее, ленту приобрела студия Amazon MGM. По данным американских медиа, сделка стоила около 40 миллионов долларов.

Студия описывает фильм как возможность увидеть события до инаугурации президента 2025 года глазами будущей первой леди.

"Погрузитесь в мир Мелании Трамп, наблюдая, как она организует подготовку инаугурации, управляет сложностями перехода власти в Белом доме и возвращается к публичной жизни вместе с семьей", - шлось в описании фильма.

Мелания Трамп ворвалась в кинобизнес: о чем первая документалка (видео)Мелания и Дональд (фото: Getty Images)

Также якобы планируется производство многосерийного проекта, который продолжит историю после выхода фильма.

Примечательно, что режиссером документального фильма стал Бретт Ретнер. Это будет его первая большая работа после серии обвинений в сексуальных домогательствах, которые были выдвинуты Оливией Манн, Наташей Хенстридж и другими женщинами. Он отрицал эти обвинения.

При написании материала были использованы следующие источники: пост Мелании в X, The Hollywood Reporter, People.

