Шоу бизнес

К актерскому составу "Шрек 5" присоединились два известных актера: кто они и кого сыграют

Пятница 28 ноября 2025 16:32

К актерскому составу "Шрек 5" присоединились два известных актера: кто они и кого сыграют Стало известно, кто воплотит сыновей Шрека и Фионы (скриншот)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Стало известно, кто озвучит сыновей главной пары в мультфильме "Шрек 5". К звездному актерскому составу присоединились известный комик SNL и звезда "Супермена".

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram Shrek.

Кто озвучит сыновей Шрека

Марчелло Эрнандес и Скайлер Джизондо присоединились к актерскому составу "Шрек-5" в ролях сыновей Шрека и Фионы - Фергуса и Фаркла.

Эрнандес известен своей работой в шоу "Saturday Night Live", также он снимался в фильме "Счастливчик Гилмор-2" и вскоре появится в комедии "72 Hours".

Джизондо сыграл Джимми Олсена в новом "Супермене", а также на второстепенных ролях появился в лентах "Лакрица Пицца" и "Booksmart".


Кроме того, вернутся любимые голоса франшизы! Майк Майерс, Эдди Мерфи и Камерон Диас воплотят Шрека, Ослика и Фиону соответственно. К ним присоединится Зендея в роли дочери главной пары, Фелиции.

Когда выйдет "Шрек-5" и что известно

Премьера "Шрек-5" запланирована на 30 июня 2027 года от Universal Pictures и DreamWorks Animation. Режиссерами выступят Конрад Вернон и Уолт Дорн.

Вернон ранее работал над "Шрек 2" и "Мадагаскар 2" и озвучивал Пряничного человека. Дорн был сценаристом и художником второго и третьего "Шрека".

Ожидается, что пятая часть франшизы продолжит традицию успеха предыдущих четырех фильмов, которые собрали более 2,9 млрд долларов в мире.

К актерскому составу &quot;Шрек 5&quot; присоединились два известных актера: кто они и кого сыграютСовременные герои "Шрека" (скриншот)

Не исключено, что создатели мультфильма будут развивать вселенную "Шрека" через мюзикл на Бродвее, тематические парки и спин-оффы, включая сериал о Коте в сапогах.

Стоит отметить, что дату релиза несколько раз переносили. Сначала премьеру планировали на июль 2026 года, а затем на декабрь. В конце концов Universal Pictures и DreamWorks Animation объявили о решении представить ленту уже в 2027-м.

Кстати, трейлер к мультфильму вызвал неоднозначные реакции среди пользователей. Многим не понравились современные образы главных героев.

