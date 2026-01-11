Меган Маркл может впервые за четыре года вернуться в Британию: при каком условии

Когда и при каком условии Меган Маркл посетит Британию

По информации источников, 44-летняя Меган планирует присоединиться к Гарри на мероприятиях, связанных с Invictus Games, которые состоятся в Бирмингеме в июле.

Речь идет об официальной церемонии обратного отсчета до Игр Непокоренных 2027 года.

Окончательное решение относительно ее участия еще не принято - все зависит от того, будет ли супругам предоставлена государственная охрана во время пребывания в Великобритании.

Потенциальный визит совпадает с ожиданием результатов пересмотра мер безопасности для Гарри.

Принц уже несколько лет добивается возвращения вооруженной полицейской защиты во время поездок в Британию, подчеркивая, что без этого не считает безопасным привозить семью в страну.

Меган Маркл и принц Гарри (фото: Getty Images)

По слухам, Меган хотела бы присутствовать на мероприятии 10 июля - накануне масштабной подготовки к Играм в Бирмингеме.

Именно эти соревнования Гарри основал для поддержки раненых и травмированных военных и ветеранов.

Ранее Меган уже сопровождала мужа на аналогичных событиях в Канаде и Германии.

Источники отмечают, что она стремится продолжить эту традицию и в Великобритании, если вопрос безопасности будет урегулирован.

Это может стать первой поездкой Меган в Британию с сентября 2022 года, когда она вместе с Гарри присутствовала на похоронах Королева Елизавета II.

Меган Маркл (фото: Getty Images)

Официальная программа мероприятий в Бирмингеме пока не обнародована, однако ожидается, что Сассексы появятся на торжествах.

По словам источника, комментируя ситуацию для The Sun, вопрос безопасности остается ключевым фактором.

Сейчас меры охраны Гарри рассматривает комитет RAVEC, в состав которого входят представители полиции, правительства и королевского двора.

Сам герцог неоднократно заявлял, что без надлежащей защиты не будет рисковать безопасностью семьи.

Решение по безопасности ожидается позже в этом месяце. Именно оно определит, реализуются ли планы Меган относительно поездки в Мидлендс.

Пока неизвестно, будут ли сопровождать пару их дети - шестилетний Арчи и четырехлетняя Лилибет.

Последний раз они были в Великобритании в июне 2022 года во время платинового юбилея королевы.

Фонд Invictus Games этим летом готовит ряд промо-мероприятий в Бирмингеме, а приглашения уже отправлены странам-участницам.

Меган ранее регулярно участвовала в таких событиях. В феврале 2024 года она вместе с Гарри посетила Ванкувер и Уистлер, где встречалась со спортсменами и поддерживала подготовку к Играм.

Меган Маркл и принц Гарри (фото: Getty Images)

В сериале Netflix With Love, Meghan Меган ранее признавалась, что длительные поездки без детей даются ей тяжело.

"Дольше всего я не была рядом с нашими детьми почти три недели. Мне было плохо", - сказала Меган.

Между тем Гарри, по данным источников, надеется, что его отец - Король Чарльз III - откроет Игры Непокоренных в Бирмингеме в 2027 году, хотя официальных приглашений еще не присылали.

Напомним, Гарри потерял автоматическое право на вооруженную полицейскую охрану в 2020 году после отказа от королевских обязанностей и переезда в США.

В мае прошлого года он проиграл апелляцию в Высоком суде, назвав решение "старомодной истеблишментской расправой".

По сообщениям инсайдеров, правительство может пересмотреть подход к безопасности после завершения нынешнего процесса.