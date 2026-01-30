Малиновский забил во втором матче подряд, но "Дженоа" проиграла драматический триллер в Серии А

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский продолжил свою результативную серию в чемпионате Италии. В напряженном противостоянии 23-го тура Серии А против римского "Лацио" хавбек помог команде отыграться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Бенефис Малиновского на "Стадио Олимпико"

Поединок в Риме выдался богатым на события во втором тайме. После безголевой первой половины игры хозяева обеспечили себе преимущество в два мяча благодаря точным ударам Педро и Тейлора. Однако лидерство "орлов" пошатнул Руслан Малиновский.

На 67-й минуте украинский полузащитник хладнокровно реализовал одиннадцатиметровый удар, сократив дистанцию.

Уже через несколько минут Руслан был близок к тому, чтобы забить прямым ударом с углового.

Хотя голкипер "Лацио" Иван Проведел парировал мяч после "сухого листа" украинца, первым на добивании оказался Витинья, который сравнял счет - 2:2.

Драма на последних минутах и оценки игроков

Несмотря на героический камбэк "грифонов", удержать ничейный результат генуэзцам не удалось.

В добавленное арбитром время римляне получили право на решающий пенальти, который реализовал Катальди, установив окончательный счет 3:2 в пользу "Лацио".

Руслан Малиновский провел на поле 87 минут. Статистический портал SofaScore отметил выступление украинца высокой оценкой - 7,3 балла. Кроме забитого мяча, полузащитник получил в свой пассив предупреждение.

Сейчас актив украинца в текущем сезоне насчитывает 4 гола и 3 результативные передачи в 22 поединках.

Турнирное положение "Дженоа"

После 23 игр команда Малиновского занимает 16-ю строчку в турнирной таблице Серии А, имея 23 зачетных пункта. Отрыв от опасной зоны вылета сейчас составляет 6 очков.

Свой следующий матч "Дженоа" проведет против действующего чемпиона - "Наполи". Встреча запланирована на субботу, 7 февраля. Начало игры в 19:00 по киевскому времени.