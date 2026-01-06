ua en ru
Магучих назвала амбициозную цель на следующий сезон: чемпионка начнет его в Украине

Вторник 06 января 2026 17:11
Магучих назвала амбициозную цель на следующий сезон: чемпионка начнет его в Украине Фото: Ярослава Магучих на Олимпиаде-2024 (Getty Inages)
Автор: Андрей Костенко

Несмотря на относительно неудачный сезон-2025, олимпийская чемпионка и рекордсменка мира в прыжках в высоту Ярослава Магучих полна решимости порадовать поклонников в новом году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью спортсменки Champion Radio.

Перепрыгнуть собственный рекорд

В июле 2024 года Магучих вошла в историю мировой легкой атлетики. На этапе Бриллиантовой лиги в Париже она первой среди женщин покорила высоту 2,10 метра, установив новый мировой рекорд.

Украинка превзошла достижение болгарки Стефки Костадиновой, которая в 1987 году на чемпионате мира в Риме прыгнула на 2,09 метра. Этот рекорд удерживался почти 37 лет.

Теперь Магучих заявила, что не планирует останавливаться на достигнутом и верит в возможность дальнейшего прогресса.

"Прыгнуть выше, чем на 2,10? Это реально, и у меня есть такая цель. Я считаю, что у меня еще все впереди. Есть цель побить свой собственный мировой рекорд и улучшить результат - как на открытом стадионе, так и в помещении. Поэтому еще есть над чем работать", - отметила 24-летняя спортсменка.

Впрочем, по словам Ярославы, она никогда не выходит на старт с фиксацией на конкретной высоте, сосредотачиваясь прежде всего на качестве выполнения прыжков и постепенном прогрессе.

Магучих в 2025 году

После феерического 2024 года, в котором Ярослава, кроме установления рекорда, выиграла Олимпиаду и была признана лучшей легкоатлеткой мира, прошлый год стал для нее более скромным.

Украинка получила лишь "бронзу" на чемпионате мира-2025 в Токио, а также довольствовалась "серебром" в финале Бриллиантовой лиги. Таким образом она не смогла отстоять звание чемпионки мира и впервые с сезона-2021 осталась без "золота" топ-турниров.

Тем не менее, в 2025-м Магучих стала трехкратной чемпионкой Европы в помещении. Всего за прошлый сезон украинка 15 раз поднималась на пьедестал на различных турнирах, из которых 10 - на высшую ступеньку.

Лучшими в сезоне для спортсменки были два прыжка на 2.02 метра: на выставочном турнире в Дохе What Gravity Challange и этапе Бриллиантовой лиги в Цюрихе.

Старт сезона в Украине

Новый сезон обладательница мирового рекорда впервые за последние три сезона начнет в Украине. 17 января она выступит на Мемориале Алексея Демьянюка во Львове.

Магучих также подтвердила, что в течение зимнего сезона будет соревноваться на чемпионате Украины в помещении - впервые с 2021 года.

Крупнейшими соревнованиями легкоатлетического 2026 года для прыгуньи станут первый в истории розыгрыш абсолютного чемпионата мира и чемпионат Европы, которые пройдут в Будапеште и Бирмингеме соответственно.

Ранее мы сообщали, что Олислагерс опередила Магучих и стала лучшей легкоатлеткой 2025 года.

Также Марина Бех-Романчук поделилась своей версией допингового скандала.

