Магучих стартует во Львове: где и когда смотреть первое выступление мировой рекордсменки в сезоне
Мировая рекордсменка в прыжках в высоту Ярослава Магучих впервые за последние три года начнет соревновательный сезон в Украине.
Где и когда стартует олимпийская чемпионка и кто покажет соревнования - рассказывает РБК-Украина.
Магучих и другие звезды
В субботу, 17 января, олимпийская чемпионка выступит на традиционном Мемориале Алексея Демьянюка во Львове. Для Магучих этот старт станет первым официальным в 2026 году и одним из ключевых в начале зимнего сезона.
Мемориал Алексея Демьянюка - один из самых престижных специализированных турниров по прыжкам в высоту в Украине. Он традиционно собирает элиту украинских прыжков в высоту. Так кроме Магучих, во Львове будут соревноваться чемпион Европы Олег Дорощук и вице-чемпион континента Владислав Лавский.
Главные старты рекордсменки в сезоне
Кроме турнира во Львове, Магучих также подтвердила участие в чемпионате Украины в помещении. Здесь она выступит впервые с 2021 года.
Крупнейшими соревнованиями легкоатлетического 2026 года для прыгуньи станут первый в истории розыгрыш абсолютного чемпионата мира и чемпионат Европы, которые пройдут в Будапеште и Бирмингеме соответственно.
Где смотреть трансляцию
Мужские старты на Мемориале Демьянюка начнутся в 15:30. Их вживую покажет YouTube-канал "Суспільне Спорт".
Женская часть турнира с участием Магучих запланирована на 17:30. Ее будет транслировать в прямом эфире телеканал "Суспільне Спорт".
