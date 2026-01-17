ua en ru
Магучих стартует во Львове: где и когда смотреть первое выступление мировой рекордсменки в сезоне

Суббота 17 января 2026 15:11
Магучих стартует во Львове: где и когда смотреть первое выступление мировой рекордсменки в сезоне Фото: Ярослава Магучих во Львове (instagram.com/rosya_dp)
Автор: Андрей Костенко

Мировая рекордсменка в прыжках в высоту Ярослава Магучих впервые за последние три года начнет соревновательный сезон в Украине.

Где и когда стартует олимпийская чемпионка и кто покажет соревнования - рассказывает РБК-Украина.

Магучих и другие звезды

В субботу, 17 января, олимпийская чемпионка выступит на традиционном Мемориале Алексея Демьянюка во Львове. Для Магучих этот старт станет первым официальным в 2026 году и одним из ключевых в начале зимнего сезона.

Мемориал Алексея Демьянюка - один из самых престижных специализированных турниров по прыжкам в высоту в Украине. Он традиционно собирает элиту украинских прыжков в высоту. Так кроме Магучих, во Львове будут соревноваться чемпион Европы Олег Дорощук и вице-чемпион континента Владислав Лавский.

Главные старты рекордсменки в сезоне

Кроме турнира во Львове, Магучих также подтвердила участие в чемпионате Украины в помещении. Здесь она выступит впервые с 2021 года.

Крупнейшими соревнованиями легкоатлетического 2026 года для прыгуньи станут первый в истории розыгрыш абсолютного чемпионата мира и чемпионат Европы, которые пройдут в Будапеште и Бирмингеме соответственно.

Где смотреть трансляцию

Мужские старты на Мемориале Демьянюка начнутся в 15:30. Их вживую покажет YouTube-канал "Суспільне Спорт".

Женская часть турнира с участием Магучих запланирована на 17:30. Ее будет транслировать в прямом эфире телеканал "Суспільне Спорт".

Ранее Магучих назвала амбициозную цель на следующий сезон.

Также мы сообщали, что Олислагерс опередила Магучих и стала лучшей легкоатлеткой 2025 года.

