Магучіх стартує у Львові: де і коли дивитися перший виступ світової рекордсменки в сезоні

Субота 17 січня 2026 15:11
Фото: Ярослава Магучіх у Львові (instagram.com/rosya_dp)
Автор: Андрій Костенко

Світова рекордсменка в стрибках у висоту Ярослава Магучіх уперше за останні три роки розпочне змагальний сезон в Україні.

Де та коли стартує олімпійська чемпіонка та хто покаже змагання – розповідає РБК-Україна.

Магучіх та інші зірки

У суботу, 17 січня, олімпійська чемпіонка виступить на традиційному Меморіалі Олексія Дем'янюка у Львові. Для Магучіх цей старт стане першим офіційним у 2026 році та одним із ключових на початку зимового сезону.

Меморіал Олексія Дем'янюка – один із найпрестижніших спеціалізованих турнірів зі стрибків у висоту в Україні. Він традиційно збирає еліту українських стрибків у висоту. Так окрім Магучіх, у Львові змагатимуться чемпіон Європи Олег Дорощук та віце-чемпіон континенту Владислав Лавський.

Головні старти рекордсменки у сезоні

Окрім турніру у Львові, Магучіх також підтвердила участь у чемпіонаті України в приміщенні. Тут вона виступить вперше з 2021 року.

Найбільшими змаганнями легкоатлетичного 2026 року для стрибунки стануть перший в історії розіграш абсолютного чемпіонату світу та чемпіонат Європи, що пройдуть у Будапешті та Бірмінгемі відповідно.

Де дивитися трансляцію

Чоловічі старти на Меморіалі Дем'янюка розпочнуться о 15:30. Їх наживо покаже YouTube-канал "Суспільне Спорт".

Жіноча частина турніру за участю Магучіх запланована на 17:30. Її транслюватиме у прямому ефірі телеканал "Суспільне Спорт".

Раніше Магучіх назвала амбітну мету на наступний сезон.

Також ми повідомляли, що Оліслагерс випередила Магучіх і стала найкращою легкоатлеткою 2025 року.

