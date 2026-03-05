"Любим тебя". Бекхэмы публично обратились к сыну на фоне семейного раскола (фото)

Как Бекхэмы обратились к сыну

Пара поделилась щемящим кадром, на котором позирует с маленьким Бруклином в бассейне.

На втором, уже черно-белом фото, парень в старшем возрасте позирует с отцом.

В подписи родители поздравили сына с днем рождения и признались в чувствах.

"Мы любим тебя", - написал Дэвид.

Бекхэмы обратились к сыну (скриншоты)

Виктория также показала архивное черно-белое фото с маленьким Бруклином на руках.

"Счастливого 27-летия Бруклину. Я люблю тебя очень сильно", - отметила она.

Как Виктория Бекхэм поздравила сына Бруклина (скриншот)

Публичные обращения прозвучали на фоне напряженных отношений в семье, о которых активно говорят в медиа последние месяцы.

Что известно о расколе в семье Бекхэмов

В начале года Бруклин сделал громкое заявление относительно отношений с родителями. Он заявил, что они годами его контролировали и пытались создать "идеальную" картинку вокруг себя.

"Я не хочу мириться со своей семьей. Меня больше не контролируют, и я впервые отстаиваю свои права", - написал тогда он.

Бруклин с женой (фото: Getty Images)

Кроме того, парень обвинил родных в попытках разрушить его отношения с женой Николой Пельтц. Он подтвердил слухи о поведении Виктории на свадьбе.

Как выяснилось, дизайнер разрушила первый танец молодоженов. Более того, по словам жениха, заставила "чувствовать себя неудобно и униженно".

"Моя мама вмешалась в наш первый танец с женой, который должен был стать кульминацией вечера", - заявил Бруклин.

Дэвид и Виктория (фото: Getty Images)

Близкие к семье источники сообщали, что Дэвид и Виктория неоднократно предлагали сыну и его жене встретиться и обсудить ситуацию. В то же время другие инсайдеры отрицали, что попытки были настолько активными.

Сами супруги официально ситуацию не комментировали. Ранее Дэвид сделал заявление, которое восприняли как реакцию на слова сына. Он отметил, что дети имеют право ошибаться.